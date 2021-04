Brandenburg/H

In die Situation haben sich die Stadtverordneten selber gebracht: Die von der Stadtverwaltung vorgelegte Variante zur Verkehrsberuhigung der Altstadt mit einer Art Kreisverkehr durch Einfahrtverbote in die Plauer Straße vom Nicolaiplatz aus beziehungsweise in die Bergstraße von der Willi-Sänger-Straße aus ist am Mittwochabend im Stadtentwicklungsausschuss krachend durchgefallen. Es gab keine Ja-Stimme, dafür dreimal Nein und fünf Enthaltungen.

Zweiter vor dem ersten Schritt

Dabei hat die Verwaltung nur umgesetzt, was im Vorjahr mehrheitlich beschlossen worden war: Ein Beruhigen der Altstadt noch bevor die Entlastungsspange von der Gerostraße über die Brielower- direkt zur Willi-Sänge Straße gebaut ist. „Es gibt eine fachliche und eine politische Diskussion“, sagt Verkehrsplaner Rolf Beyer. „Aus fachlicher Sicht haben sie den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht.“

Pläne waren schon fertig

Es habe 1998 schon einmal einen fertigen Planfeststellungsbeschluss für die Entlastungsspange gegeben, der sei dreimal verlängert worden, bevor er ganz aufgehoben wurde, weil es angeblich immer an den Finanzen scheiterte. Jetzt müsse komplett neu geplant werden, glücklicherweise habe sich die Kommune wenigstens die Grundstücke bereits gesichert. Für die mittelfristige Finanzplanung stünden Mittel fürs Planen in den Jahren 2023/24 bereit, sagt Bürgermeister Michael Müller (parteilos).

Nur Verkehrsentwicklungsplan zählt

„Wir können der Vorlage nicht zustimmen. Wenn wir uns selber ernst nehmen, müssen wir den von uns beschlossenen Verkehrsentwicklungsplan auch umsetzen. Und der sieht als erste Maßnahme die Spange vor“, sagt Dirk Stieger (Freie Wähler). Für Britta Kornmesser (SPD) ist das Hauptargument dagegen, dass lediglich Verkehr zu Lasten anderer Wohnviertel umverteilt werde. Birgit Didczuneit-Sandhop (CDU) ist eine der Anführerinnen der Verkehrsberuhigungs-Initiative: „Wir haben auf mittelalterlichen Straßen den Verkehr des 21. Jahrhunderts. An der Vorlage ist zu bemängeln, dass Beruhigungsmaßnahmen für die Altstadt mit denen für die Dominsel einfach vermengt werden.“

Kompromiss mit Poller

Martina Marx (Bündnisgrüne) macht einen Kompromiss-Vorschlag: „Ein zentraler Poller auf dem Altstadt-Markt, der von 21 bis 6 Uhr ausgefahren ist und den Durchgangsverkehr wenigstens in den Nachtstunden unterbindet. Die Leute in der Altstadt können ruhig schlafen und am Tage gibt es keine Verkehrsverlagerungen.“

Änderungsantrag wird diskutiert

Zu einem Änderungsantrag können sich die Ausschussmitglieder allerdings noch nicht durchringen, auch wenn Müller betont. „Wir brauchen einen klaren Auftrag, dann wird dieser auch ausgeführt. Doch sie müssen uns Vorgaben machen.“

Offensichtlich soll der Vorschlag nun noch einmal in den Fraktionen diskutiert werden, es werden wohl auch noch Gespräche mit den Verkehrsbetrieben VBBr dazu geführt werden. Deshalb hat Ausschusschef Georg Riethmüller (CDU) am Mittwoch lediglich den Verwaltungsvorschlag zur Abstimmung gestellt – mit bekanntem Ausgang.

Von André Wirsing