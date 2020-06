Altstadt-Brücke: Höchstens eine Woche für den Abriss 

Brandenburg/H

Wenige Tage oder höchstens eine Woche. Länger sollte der Abriss der Brücke des 20. Jahrestages am Altstadt-Bahnhof nicht dauern.

Mit einer Erklärung zur zügigen Umsetzung des Ersatzneubaus haben der Oberbürgermeister von Brandenburg/Havel und parteiübergreifend die Vertreter der Stadtverordnetenversammlung (SVV) an diesem Mittwoch Stellung bezogen.

Die im Ältestenrat besprochene Erklärung richtet sich besonders an den Bauträger: das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung sowie an den bauausführenden Landesstraßenbetrieb.

Die Kommunalpolitiker erwarten eine Abriss- und Bauplanung, die eine Verlegung der Spittastraße und den Umbau der Nord- und Südrampe vorsieht. Das soll ausdrücklich vor dem Abriss geschehen, um Verkehrsteilnehmer, Anwohner und Wirtschaftsunternehmen möglichst wenig zu belasten.

Nicht akzeptieren wollen die Politiker in der Stadt, dass wochen- oder gar monatelange Umleitungen eingerichtet werden, die durch Wohngebiete auf dem Görden, in der Friedrich-Engels-Straße, der Karl-Marx-Straße und am Klingenberg führen.

Das würden die Bürger nicht mitmachen und dem Wirtschaftsstandort erheblich schaden, heißt es.

„Vier Monate Abriss, das kann nicht sein“, sagte der SVV-Vorsitzende Walter Paaschen ( CDU) am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Herbert Nowotny ( FDP) präzisierte: Länger als drei Tage sollte die dadurch notwendige Sperrung nicht anhalten. Die Schmerzgrenze liege bei einer Woche.

Zu dem Appell der SVV an die Landesverwaltung gehört, dass einzelne Neubaumaßnahmen vorgezogen und während der späteren Abrissphase entlang des bisherigen Bauwerks abgewickelt werden.

Von Jürgen Lauterbach