Brandenburg/H

Dass die Brücke am Altstadt-Bahnhof in Brandenburg neu gebaut wird, ist zwar versprochen. Doch viele Fragen sind noch offen. Wann wird es endlich soweit sein? Und wie gut ist eigentlich die Planung der Straßenbauverwaltung?

Antworten darauf erwarten die rund 100 Gäste, die zum öffentlichen Brückenforum am Donnerstagabend ins Audimax der Technischen Hochschule Brandenburg an der Havel gekommen sind und mit kritischen Anmerkungen nicht hinterm Berg halten.

Im Audimax der THB werden die Pläne zum Bau der neuen Brücke über die Magdeburger Straße vorgestellt und diskutiert. Quelle: Heike Schulze

Eingeladen haben Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) die Brandenburger zusammen mit Edgar Gaffry, dem Vorstandsvorsitzenden des Landesbetriebs Straßenwesen.

Frank Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen war der Erklärer und zeitweise auch der Buhmann des Abends. Denn wenn ein Bauprojekt wie die neue Brücke über Eisenbahnschienen und eine Bundesstraße schnell fertig sein soll und die Kosten niedrig zu halten sind, bleiben wünschenswerte Dinge auf der Strecke.

Leistungsfähige Knoten, sichere Rad- und Fußwege in alle Richtungen, Schwerlastverkehr, Straßenbahn und Busse samt Haltestellen glauben die Planer und auch Oberbürgermeister Scheller mit der Entwurfsplanung unter einen Hut gebracht zu haben. Dabei sind auch Immobilien zu berücksichtigen, die wie der Altstädtische Bahnhof Privateigentum sind.

Ablauf in für Brandenburg an der Havel

Der Fahrplan bis zur fertigen Brücke: In diesem November läuft die Genehmigungsplanung, dann folgt die Ausführungsplanung. Die anschließende Vergabe wird nach der europaweiten Ausschreibung in mehreren Teillosen mindestens sechs Monate dauern.

So sehen die Planer aktuell den Knotenpunkt an der künftigen Altstadt-Brücke in Brandenburg an der Havel. Quelle: Landesbetrieb Straßenwesen

Ab Dezember 2022 sollen der Brückenplaner seine Arbeit beginnen und parallel die ersten Erdarbeiten. Im späten Frühling oder frühen Sommer 2023 soll der eigentliche Bau der Fertigteilbrücke starten. Keine große Brücke, sondern sechs kleinere Brückenbauwerke sollen entstehen, in der Mitte mit einer Stützwand verbunden.

Begonnen wird mit dem Bauen an der Südseite des Verkehrsknotens. Drei Jahre Bauzeit sieht Frank Schmidt derzeit vor, so dass der Brückenbau, „optimistisch“ gesehen, erst 2026 fertig ist. Die Straßenbahn kommt als letzte an die Reihe. Eine Teilfreigabe der Altstadt-Brücke erwartet Scheller im Sommer 2024.

Warum dauert das so lange, wenn andere Bauprojekte viel schneller gehen können?, fragt ein Gast des Abends und wundert sich. Die vermutlich unbefriedigende Antwort hat Schmidt zuvor schon gegeben.

Der ganze Knoten entsteht neu. Mit zwei Rampen, die eine Links- und Rechtsabbiegespur haben und so ausgelegt sind, dass Radfahrer sie ohne allzu große Probleme bewältigen und gut einsehen können. Fußgänger können Treppen und Fahrstuhl nutzen.

Das Gebäude des Asia Imbisses am Ärztehaus in der Magdeburger Landstraße soll dem künftigen Radweg ganz oder teilweise weichen. Quelle: Heike Schulze

Radler sollen sich auf dem neu ausgelegten Radweg entlang der Magdeburger Straße nicht mehr zwischen Straßen und Schiene bewegen. Der bestehende Asia-Imbiss, der den Radlern im Weg stehen würde, soll ganz oder teilweise abgerissen werden, wenn die Eigentümerin das Gebäude wie vorgesehen an die Landesbehörde verkauft.

Auf der Bundesstraße am Altstädtischen Bahnhof soll es zwei Bushaltestellen geben mit möglichst kurzer Verbindung zur Straßenbahn und den beiden Bushaltestellen auf der Brücke.

Aus dem Publikum kommen etliche kritische Anmerkungen. Eine Bewohnerin der Wohnblöcke der Wohnungsbaugesellschaft „Stahl“ ist nicht davon erbaut, dass der Verkehr zehn Meter näher an ihre Wohnung heranrücken wird. Sie fragt nach Schallschutzwänden, die sie aber nicht bekommen wird. Wie der „passive Schallschutz“ aussehen wird, erfährt sie nicht.

Radfahrer und Wirtschaftsinteressen

Unzufrieden und aus Sicht der Behörde undankbar sind auch Vertreter der Radfahrverbände. Vorbilder wie niederländische Schutzkreuzungen, die gefährliche Konflikte mit Autofahrern und Abbiegeunfälle verhindern können, haben die Planer nicht vorgesehen. Stattdessen werden die Radwege mit Verweis auf Verkehrssicherheitsexperten dicht an den Autoverkehr herangebaut.

Mehrere Gäste des Abends können nicht verstehen, warum die Landesbehörde eine Geschwindigkeit von 70 km/h vorsieht und daher mit Leitplanken plant. Unökologisch und zu gefährlich, heißt es. Wo bleibt ein abgestimmtes Geschwindigkeitskonzept?“, fragt der Stadtverordnete Ralf Krombholz (Grüne). Auch René Kretzschmar (Linke) ist unzufrieden mit der Planung.

Streitpunkt 70 km/h

70 Stundenkilometer seien nur die Entwurfsgeschwindigkeit, versuchen Schmidt und Scheller zu beruhigen. Was die Straßenverkehrsbehörde an der Stelle am Ende anordnet, stehe auf einem ganz anderen Blatt. Wahrscheinlich eher 50 als 70 km/h, sagt Scheller.

Auf der anderen Seite sieht der Oberbürgermeister die Mobilitätsinteressen der Wirtschaft und der Verkehrsbetriebe auf der für Brandenburg an der Havel und das Umland zentralen Verkehrsader. Der Stadtring diene nun einmal als Verbindung Richtung Premnitz und Rathenow.

Frank Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen ist es gewohnt, dass er nicht nur Beifall erhält für Planungen seiner Behörde. Quelle: Heike Schulze

Gero Walter vom Verband VCD findet 70 km/h gleichwohl schizophren, greift die „autozentrierte Planung“ und „Ihre Betonfantasien“ an. Die weitere Kritik gilt der Beseitigung von Grünflächen, dem Abholzen von 110 Bäumen und der mangelnden Nachhaltigkeit der Planung. Die Verantwortlichen erinnern an die Verkehrssicherheit und die Verpflichtung zur Sparsamkeit.

Grün oder nicht Grün

Eine Frau aus Kirchmöser schildert die Sicht einer Autofahrerin: „Wir sollten nicht alles zerreden, nicht um jeden Baum, Strauch und Übergang streiten, sondern machen. Von Kirchmöser kommend erlebe sie über all in der Stadt Hindernisse.

Die geäußerte Unzufriedenheit mit mangelnder Bürgerbeteiligung lassen die Behördenvertreter nicht gelten. Das beschleunigte Verfahren entspreche dem Gesetz und liege im Interesse der Stadt.

Mit einem Planfeststellungsverfahren und der damit verbundenen erweiterten Bürgerbeteiligung wäre die Brücke nicht vor 2030 fertig. Im Übrigen könne jeder an den öffentlichen Ausschusssitzungen teilnehmen, an denen die Planungsschritte diskutiert werden.

Verkehrsrechner für Zentrumsring

Frank Schmidt kündigt im Zuge des Neu- und Umbaus einen Verkehrsrechner für den ganzen Zentrumsring an, der dort eine grüne Ampelwelle ermöglicht.

Oberbürgermeister Scheller erinnerte zu Beginn des Forums an weitere große Brückenbauprojekte in der Stadt, darunter die marode Bahnbrücke auf der B1 stadtauswärts in Richtung Schmerzke/Autobahn. Frank Schmidt kündigte den Ausbau der B1 in Schmerzke für den Anfang des kommenden Jahres an.

Von Jürgen Lauterbach