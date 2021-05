Brandenburg/H

Beim Thema Verkehrsberuhigung in der Altstadt haben sich die Fraktionen von Freien Wählern, CDU und SPD vorerst durchgesetzt, im jüngsten Stadtentwicklungsausschuss fand ihr Antrag eine Mehrheit – Ähnliches wird auch für Hauptausschuss und Stadtverordnetenversammlung zu erwarten sein. Falls es nicht wieder zum Eklat kommt.

Pflasterbelag verbessern

Im neuen Papier ist das Planen und Realisieren der Entlastungsspange von der Gero- in die Willi-Sänger-Straße vorgesehen, zudem soll auf der Achse Parduin-Altstädtischer Markt-Plauer Straße der Pflasterbelag schrittweise in drei Stufen verbessert werden, indem man ihn durch geschnittenes Pflaster ersetzt. Die von der Verwaltung vorgeschlagene Variante zur Verkehrsberuhigung der Altstadt mit Einfahrtverboten in die Plauer Straße und die Bergstraße wird im Papier in die Zukunft geschoben.

Vorzugsvariante später

„Die Verwaltung wird weiter beauftragt, die Variante 3b als Vorzugsvariante für die Verkehrsberuhigung der Altstadt weiter zu verfolgen. Die Umsetzung der Variante soll – ungeachtet einer zuvor möglichen Erprobung nach der Verbesserung des Oberflächenbelags – grundsätzlich im direkten Anschluss an die Errichtung der Spange folgen“, heißt es im Antrag.

Sechs Jahre Planungsdauer

Das kann also dauern. Bürgermeister Michael Müller (parteilos) sagt: „Wir haben die Planungsdauer für ein komplettes Planfeststellungsverfahren zur Spange grob mit sechs Jahren kalkuliert.“ Dann kommt noch der Bau hinzu.

Er sei offen für eine so genannte Experimentierklausel: Das heißt in der Praxis, dass die Verkehrsberuhigungsvariante mit dem unechten Einbahnstraßenverkehr in der Altstadt bis zur Dauer von einem Jahr getestet und danach auf ihre Wirksamkeit bewertet werden kann. Doch dazu wird es wohl noch reichlich Diskussionsbedarf geben.

Kleinster gemeinsamer Nenner

CDU-Vize-Fraktionsvorsitzende Birgit Didczuneit-Sandhop bezeichnet das jetzt vorgelegte Papier auch ausdrücklich als „kleinsten gemeinsamen Nenner der drei Fraktionen“, die es unterzeichnet haben. Vor der Abstimmung im Stadtentwicklungsausschuss verließ sie diesen und wartete vor der Tür bis alles vorbei war. Zwar hat sie gegenüber der zur jüngsten SVV diskutierten Vorlage erreicht, dass die Vorzugsvariante wieder aufgenommen wurde. Allerdings auch zeitlich weit nach hinten geschoben.

Schnellfahrer befürchtet

Bündnisgrünen-Fraktionschefin Martina Marx ist ebenfalls Altstadt-Bewohnerin und Kämpferin für die Verkehrsberuhigung. „Die Oberflächenverbesserungen führen nur zu noch schnellerem Fahren der Autofahrer. 80 Prozent halten sich bereits jetzt schon nicht an Tempo 30 und Radfahrer werden wieder auf den Gehweg gedrängt. Ohne echte Verkehrsberuhigungsmaßnahmen kann man das Geld für die Oberflächen auch aus dem Fenster werfen.“

Kein Geld für Radfahrer

„Die Konzentration der Mittel auf den Straßenzug von Plauer Straße bis Parduin bedeutet, dass für anderes, das deutlich dringender ist, kein Geld übrig sein wird“, kritisiert Gero Walter vom Verkehrsclub Deutschland. Etwa für Maßnahmen gemäß der vom VCD initiierten Verkehrswende-Petition, die von mehr als 28 000 Bürgern unterzeichnet worden war: Verkehrsberuhigung der historischen Altstadt, Radstreifen, Entschärfung von Unfallschursachen in Ritterstraße, Steinstraße und andere Maßnahmen.

Finanzen reichen nicht aus

Die Verwaltung hatte kurzfristig in den Haushaltsplan 2021 eine Summe von 400.000 Euro eingestellt und von den Volksvertretern beschließen lassen. Nach Ansicht des kommunalen Straßenexperten Peter Reck reicht der Betrag vielleicht für einen der drei Abschnitte, keinesfalls für die gesamte Strecke. Dafür wären 1,5 Millionen Euro nötig.

Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) höchstpersönlich hatte die Forderungen der Petition vor der SVV als angenommen erklärt.

Von Moritz Jacobi und André Wirsing