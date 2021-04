Altstadt-Verkehrsberuhigung spaltet die neue Brandenburger Mehrheit

Brandenburg/H

Das geplante Rathaus-Bündnis aus CDU, SPD und Freien Wählern steht noch gar nicht, da gibt es schon den ersten Streit. Aus Ärger verlässt die komplette Fraktion der Freien Wähler am Mittwochabend vorzeitig die Stadtverordnetenversammlung (SVV). So etwas kommt auch nicht allzu oft vor.

Die künftigen Bündnispartner liegen beim Thema Verkehrsberuhigung in der historischen Innenstadt ganz offenkundig nicht auf einer Wellenlänge.

Es geht um die Reihenfolge

Dabei geht es darum, in welcher zeitlichen Abfolge drei bauliche Veränderungen geschehen sollen: 1. Planung und Bau der Spange zwischen Gerostraße und Willi-Sänger-Straße, 2. Verbesserung des Oberflächenbelags in der Plauer Straße und am Altstädtischen Markt sowie 3. Verkehrsberuhigung der Altstadt gemäß der Vorzugsvariante im Verkehrsentwicklungsplan.

Im Stadtentwicklungsausschuss hatte sich abgezeichnet, dass die von der Stadtverwaltung vorgelegte Variante zur Verkehrsberuhigung der Altstadt mit Einfahrtverboten in die Plauer Straße und die Bergstraße in der SVV kaum eine Chance haben würde.

Vor der Sitzung strickte die neue Mehrheit aus CDU, SPD und Freien Wählern daher an einem gemeinsamen Beschlussvorschlag. Nach einigem Hin und Her kommt am Ende eine Fassung heraus, bei der die Altstadt-Beruhigung nach hinten gerutscht wäre, die auch mehrere Bürger in der SVV-Sitzung noch einmal eindringlich gefordert hatten.

Testsperrungen rausgestrichen

In der letzten Fassung des Änderungsantrags der drei Fraktionen sind die Prioritäten festgelegt: unverzügliche Planung und Realisierung der erwähnten Spange und der Straßenverbesserung, Altstadt-Verkehrsberuhigung erst „unmittelbar im Anschluss an die durchgeführten Maßnahmen“.

Was nicht mehr im Beschlusstext vorkommt: dass unmittelbar nach der Oberflächenverbesserung die mit Sperrungen verbundenen Varianten der Verkehrsberuhigung getestet werden.

Darauf aber legt zum Beispiel die Vize-Fraktionsvorsitzende und Altstädterin Birgit Didczuneit-Sandhop (CDU) größten Wert. Denn sie ahnt, so wie die anderen Stadtverordneten, dass mit der schon seit 1999 grundsätzlich beschlossenen Spange nicht sonderlich schnell zu rechnen sein dürfte.

Warten bis 2035

Der langjährige Stadtverordnete René Kretzschmar von den Linken beschreibt den von ihm erwarteten Zeithorizont so: „Wenn wir mit der Verkehrsberuhigung warten, bis die Spange Gerostraße fertig ist, wird das nicht vor 2035 passieren.“

Ehe über die zwischen den drei Fraktionen verabredete Antragsfassung abgestimmt wird, beantragt CDU-Fraktionschef Jean Schaffer in der SVV eine Auszeit, um sich neu mit SPD und Freien Wählern zu vereinbaren.

Das gelingt nicht. Die fünf Freien Wähler in der SVV, für die die verkehrsberuhigte Altstadt keinen Vorrang hat, wollen nicht mehr reden.

Stieger stellt Zusammenarbeit in Frage

Sie wollen beschließen. Das aber zeichnet sich nicht ab. Um 20.17 Uhr erheben sich die Männer um Norbert Langerwisch und Dirk Stieger und verlassen den Theatersaal.

„Wir sind nicht bockig, aber zu unserer Vorstellung einer Zusammenarbeit gehören Respekt und Verlässlichkeit“, begründet Fraktionschef Dirk Stieger den Auszug der Fünf. „Wir wollen gleich am Anfang unserer Zusammenarbeit deutlich machen, was geht und was nicht.“

Stieger stellt sogar diese künftige Bündnispartnerschaft zugleich in Frage: „Wenn gemeinsame Absprachen zu für uns wichtigen Themen keine Minuten überstehen, weil sich Einzelinteressen durchsetzen müssen, wenn uns wichtige Inhalte Stück für Stück weggestrichen werden, dann bestehen begründete Zweifel an einer tragfähigen Grundlage einer gemeinsamen Partnerschaft.“

In der Sache glaubt Stieger, dass mit einem umgehenden Arbeitsauftrag an die Verwaltung, die Spange zeitgleich mit den neuen Brücken gebaut werden könnte. Also nach derzeitigem Stand bis 2025.

Zurück in die Ausschüsse

Die übrig gebliebenen Fraktionen haben am Mittwochabend darauf verzichtet, über die Verkehrsberuhigung abzustimmen. Sie haben das Thema zurückverweisen in die Ausschüsse, was auch nicht zwingend zu einer Beschleunigung führen dürfte.

Von Jürgen Lauterbach