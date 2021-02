Brandenburg/H

Die Altstadt ist eine mittelalterliche und seit 2009 sogar eingetragenes Denkmal – gleichzeitig kann sie zum Zukunftsquartier werden mit einer digitalen Erlebniswelt. Die Initiative „Altstadtleben“ hat nun eine umfangreiche Ideenliste vorgestellt, wie das gelingen kann.

Gute Voraussetzungen

Die Voraussetzungen sind schon einmal sehr gut: In ihrer Kompaktheit, ihrer Wasserlage, ihrem historischen Gebäudeensemble mit musealer Ausstrahlung, ihren liebevoll sanierten Wohn- und Geschäftshäusern für Wohnen und Arbeiten unter einem Dach, ihren öffentlichen Plätzen, ihrer Kleinteiligkeit an Gewerbeeinheiten, verschiedenen Gaststätten, Cafés und Beherbergungsmöglichkeiten, ihren Zugängen zu kleinen und großen Eventlocations, ihrer fuß- und radläufiger Anbindung zur Neustadt sowie ihrer Nähe zur international renommierten Technischen Hochschule Brandenburg (THB) gebe es gute Grundlagen, sagen die Verfasser Jürgen Peters, Martina Marx, Ralf Krombholz und Dennis Bohne.

Zur Galerie Die Altstadt ist Museum genug, da muss man nicht extra neu bauen. Es geht vielmehr darum, die verschiedenen Standorte geschickt zu verbinden und mit digitalen Elementen zu bereichern.

Viele junge Leute

Heute wohnen in dem Flächendenkmal knapp 2000 Menschen. Der Anteil an jungen Menschen liegt mit 19,4 Prozent deutlich über den Durchschnitt von Bund, Land und Stadt. Der Sanierungsstand – insbesondere für Wohnen – liege bei mehr als 90 Prozent und nehme weiter kontinuierlich zu.

Noch reichlich Potenziale

Gleichzeitig gebe es noch ungenutzte Möglichkeiten und Potenziale: Diese werden in dem Papier mit Verkehrskultur (weitgehende Verkehrsberuhigung, Vorfahrt für Fußgänger und Radfahrer), Erlebniskultur (Neubeleben der öffentlichen Straßen und Plätze sowie Aufbau eines Museumsquartiers als digitale Erlebniswelt) sowie Gründerkultur (preiswerter Gewerberaum für Gründer und THB-Projektteams, Startup-Events) beschrieben.

Hinzu komme noch eine Mitmachkultur: Das heißt, alle Betroffenen werden beteiligt, egal ob sie Experten oder „nur“ Anwohner oder Besucher sind. Es gebe Mitmach-Aktionen und Werkstattgespräche, immer begleitet von einem Prüfen der Akzeptanz von einzelnen Maßnahmen.

Viele kleine Standorte

Der Werbeslogan dürfen nicht lauten „Altstadt – Museum oder Zukunftslabor“, statt des „oder“ gehöre ein „und“ hinein. „Um Interessierte ins Museum zu locken, muss heutzutage mehr getan werden als nur die Heimatgeschichte über Exponate zu zeigen. Ohne großzügige Mäzene wie Hasso Plattner in Potsdam ist eine neue Museumskultur erforderlich, die neue, digitale Möglichkeiten für Präsentation und Erleben nutzt. Es wird kein neues Museum an einem Standort in die Höhe gebaut, sondern die verschiedenen Standorte auf der Fläche der mittelalterlichen Altstadt (u.a. Altstädtisches Rathaus, Ordonnanzhaus, Café Udine, Gotisches Haus, Bürgerhaus, Johanniskirche, St. Gotthardt, Frey -Haus, Fahrradmuseum) in ihrer gesamten Breite genutzt.“

Auch digitale Lösungen

Dazu bedarf es digitaler Lösungen, etwa virtueller Stadtrundgänge, die Lust auf tatsächliche Erkundungen vor Ort machten. Die Johanniskirche könne einerseits Ersatz für die Brennabor-Galerie sein, andererseits nach den Vorbild von Raumquartier und Streamquartier in der Neustadt Veranstaltungsort für Startup- und Gründer-Events.

Nur Depot-Bau ist nötig

Es bedürfe keines neuen Museumshauses, vielmehr solle man die vorhandenen Orte besser nutzen und aufwerten. Unabhängig davon sei ein Neubau eines Depots aber notwendig. Ein öffentliches kleines Schaudepot könne man beispielsweise im Keller des Altstädtischen Rathauses einrichten.

Diese einzelnen Bausteine könnten sämtlich für eine Bewerbung um eine Förderung eines Smart-City-Projektes genutzt werden. Es müsse auch nicht alles neu erfunden werden, digitale Prototypen und Begleitdokumente würden bereits im Verbundprojekt auf der Webseite www.museum4punkt0.de erstellt.

Drei Museums-Ankerpunkte

Ralf Krombholz stellt noch einmal klar: „Ankerpunkte sollen das Heimatmuseum, das Altstädtische Rathaus und das Gotische Haus sein, hier kann man mit relativ wenig Aufwand Museum erlebbar machen.“ Die digitalen Elemente könne man tatsächlich über Förderprojekte im Laufe der Zeit entwickeln, sagt Jürgen Peters, die Smart-City-Charta von Leipzig sehe ausdrücklich solche lebendigen Transformationsprozesse vor.

Neubau nicht zu finanzieren

Und warum jetzt kein neues Museum? „Alle Versuche, in dieser Richtung sind seit 2003 gescheitert, es gab seitdem acht Beschlüsse, alle sind sie am Geld gescheitert. Ein Neubauprojekt ist aussichtslos“, sagt Martina Marx. Alleine der Depot-Neubau im Mietkauf-Modell werde die Stadt voraussichtlich 400.000 bis 450.000 Euro im Jahr kosten.

Ihr Museumskonzept haben die Verfasser bereits Kulturmanager Tim Freudenberg und Museumschefin Anja Grothe vorgestellt, sie seien auf „verhaltenen Optimismus“ gestoßen. Ebenso kennen es bereits die Fraktionen von Grünen, SPD und CDU.

Von André Wirsing