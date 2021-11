Am 5. Dezember impft Mina Stoyanova von 11 bis 14 Uhr ohne Termin. Das „Impfen in den Advent“ startet in den Räumen der „Kleiderursel“ an der Endhaltestelle in Hohenstücken-Nord.

Am 11. Dezember impft die Medizinerin von 10 bis 13 Uhr zusätzlich in ihrer Praxis in der Carl-Reichstein-Straße 8.