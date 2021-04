Am Limit: So verändern steigende Corona-Zahlen das Leben in Wusterwitz

Wusterwitz

​Die steigenden Corona-Zahlen verändern das Leben in Wusterwitz. „Wir haben jetzt sechs Lehrer, zwei Erzieher und vier Lerngruppen in Quarantäne. Wie viele Schüler das genau sind, kann ich noch nicht sagen, wir sind noch am zählen. Eines ist aber klar: Wir sind am Limit und suchen nach Lösungen, wie wir den Unterricht noch organisieren können“, sagt Heike Ohsmann.

Sie leitet die Wilhelm-Götze-Schule und hofft, dass die Grundschule weiter geöffnet bleiben kann. Nach illegalen Partys sind die Zahlen in Wusterwitz angestiegen, Amtsdirektor Michael Hase äußert sich zur Lage. „Einige waren unvorsichtig. Aber einmal unvorsichtig sein reicht schon aus und man ist Teil einer Infektionskette“, sagt er der MAZ. Der Hauptverwaltungsbeamte ändert daher die Pläne für die nächste Ortswehrführertagung. Sie sollte eigentlich am 27. April im Gebäude der Neu-Bensdorfer Feuerwehr beginnen, findet jetzt aber nur noch digital vor der Webcam per Microsoft Teams statt.

„Wir haben mehr Infizierte, als Werder (Havel). In Wusterwitz finden nur noch Treffen statt, die absolut notwendig sind. Es hilft jetzt am effektivsten, Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Deshalb fällt auch die nächste Gemeindevertretersitzung in der Kulturscheune aus und verschiebt sich vom 28. April auf den 19. Mai. Auch der Amtsausschuss am Montag wurde abgesagt“, sagt Michael Hase.

An die Freiwillige Feuerwehr hat das Amt Wusterwitz ab sofort 300 Testkits verteilt, 200 Exemplare liegen bei Bedarf bereit, damit sich Mitglieder testen können. Mitarbeiter des Amtes erhalten ebenfalls Testkits, darüber hinaus können sie sich einmal pro Woche am Mittwoch von 9 bis 12 Uhr in der Kulturscheune des DRK testen lassen.

Michael Hase hofft, dass sich die Lage in Wusterwitz beruhigt und kritisiert die schleppende Digitalisierung bei der Kontaktnachverfolgung. „Schnelligkeit und Transparenz sind bei der Eindämmung der Infektionsketten besonders wichtig. Es bringt wenig, wenn die Daten beim Gesundheitsamt des Landkreises erst Tage später und verzögert schriftlich vorliegen. Andere Bundesländer und Kreise sind da viel schneller vorangekommen“, sagt Michael Hase.

Die MAZ hat bei Andrea Metzler nachgefragt. Sie ist Presssprecherin vom Landkreis Potsdam-Mittelmark und bestätigt, wie schwer die Nachverfolgung der Kontakte ist. Sie betont, dass der Landkreis das Gesundheitsamt „massiv aufgestockt“ hat. „Wir haben jetzt insgesamt 98 Beschäftigte, mit Mitarbeitern vom Fachdienst Hygiene, durch Rekrutierungen aus der Verwaltung, dank externen Helfern und Unterstützern von der Bundeswehr“, sagt Metzler.

Sie spricht von einer Ausnahmesituation in der Pandemie, Hoffnung und Rückschlägen. Konkrete Zahlen zur Inzidenz in Wusterwitz gibt der Landkreis nicht heraus. „Das machen wir aus Datenschutzgründen nicht, auch wenn es an der Vorgehensweise schon ein paarmal Kritik gegeben hat“, sagt Metzler. Aktuell ist die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Potsdam-Mittelmark auf 115,0 gesunken. Andrea Metzler macht auch klar, dass die Lage kritisch bleibt.

„Wenn die Inzidenz dauerhaft über 150 liegt, können wir kaum noch eine vernünftige Nachverfolgung gewährleisten“, sagt sie der MAZ. Sie betont, dass es noch keine Pläne zur Schließung der Wusterwitzer Grundschule gibt. „Die Situation ist eine extreme Belastung, für Kinder, Eltern und Großeltern. Bei der Eindämmung der Pandemie fühlt man sich immer wieder zwischen Baum und Borke und hofft auf schnell sinkende Infektionszahlen“, sagt Michael Hase.