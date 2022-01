Am Trebelsee in Schmergow soll es wieder einen Zeltplatz geben

Schmergow

Es war ein Dorf im Dorf – mit Gaststätte, Konsum, vielen Bungalows und eingehausten Bauwagen. Die Rede ist vom Erholungs- und Freizeitgebiet am Trebelsee. „Schmergow hatte im Sommer mehr Urlauber als Einwohner. Nach der Wende blieben etliche Ruinen und Brachen zurück. Deshalb sind wir froh, dass endlich wieder Bewegung in das Areal kommt“, sagte Ortsvorsteher Reinhard Keding der MAZ. Dabei geht es um rund elf Hektar Fläche am Südufer des Trebelsees.

Erholungsgebiet in Schmergow mit umbauten Bauwagen. Quelle: privat

Bis auf die in kommunaler Hand befindliche Ablage mit Badestelle und Wasserwanderrastplatz befindet sich die gesamte Fläche neuerdings im Eigentum der Laupi GmbH. Die Entwicklungsgesellschaft aus Berlin ist auch als Vermittlungsagentur für Wochenendhäuser, Gärten und Ferienobjekte bekannt. Geschäftsführerin Alexandra Stern informierte am Mittwoch den Bauausschuss der Gemeindevertretung von Groß Kreutz (Havel) über den Vorentwurf für einen Bebauungsplan mit dem Namen Sondergebiet „Freizeit und Erholung am Trebelsee“.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wieder Zeltplatz denkbar

„Ziel der Überplanung sind der Erhalt und die Entwicklung der touristischen Infrastruktur in diesem Bereich der Havel. Damit sollen die vorhandene Nutzung gesichert und künftige Potenziale möglich gemacht werden“, sagte Stern. Ruinen aus der Vorwendezeit sollen abgetragen werden. Neue Hecken, eine Streuobstwiese und Grünflächen sind als Ausgleichsflächen geplant. Badestelle und Wasserwanderrastplatz bleiben öffentlich zugänglich. Denkbar ist die Ausweisung eines Zeltplatzes und eines temporären Stellplatzes für Wohnmobile. Ein Zeltplatz war nach der Wende wegen neuer Eigentumsverhältnisse geschlossen worden.

Im Schutzgebiet

Die Überplanung erfolgt in Abstimmung mit der gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg. Sensibel ist das Vorhaben, weil sich fast die gesamte Fläche im Landschaftsschutzgebiet „Brandenburger Osthavelniederung“ befindet. Für Bürgermeister Reth Kalsow handelt es sich um einen ersten Schritt, um Ordnung in das Gebiet zu bringen. „Schön wäre es natürlich, wenn sich ein Gastronom finden würde, der auch den Wasserwanderrastplatz betreiben würde“, so Kalsow.

Von Frank Bürstenbinder