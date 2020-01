Ampeln an B 102-Kreuzung haben endlich Strom

Kloster Lehnin

Die neuen Lichtsignalanlagen an der Autobahnunterführung der Bundesstraße 102 Richtung Bad Belzig sind seit Donnerstag in Betrieb. Die Ampeln hätten schon ab dem Sommer vorigen Jahres für mehr Sicherheit an dem viel befahrenen Kreuzungspunkt sorgen sollen. Doch es dauerte bis jetzt, sie an das Stromnetz anzuschließen.

Grund dafür ist, dass erst von Rotscherlinde aus eine neue Stromleitung zu den Ampeln geführt werden mussten. Dafür musste eine mehrere Kilometer lange Trasse neu gelegt werden.

Die Arbeiten dauerten am Donnerstag teilweise noch an. Zunächst in Betrieb sind die Ampelanlagen an der Auffahrt auf die Autobahn 2 Richtung Berlin gegangen.

Die Ampelmasten hatten Monate nutzlos in den Himmel geragt. „Die Kreuzung dort funktioniert nur mit Ampeln“, hatte dazu Frank Schmidt, für die Planung zuständiger Dezernatsleiter im Landesbetrieb Straßenwesen im Oktober gesagt. Da zeigte er sich noch zuversichtlich, dass die Stromleitung bis November verlegt sein werde.

Nun regeln die Ampeln die Vorfahrt im gesamten Kreuzungsbereich. Dass es dort im vorigen Jahr an dem Abzweig zur Autobahn mehrere Unfälle gegeben hat, habe mit den damals noch fehlenden Ampeln nichts zu tun, betonte Schmidt. Grund sei regelmäßig zu hohe Geschwindigkeit gewesen. An der Stelle herrscht Tempo 70.

Von Marion von Imhoff