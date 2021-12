Brandenburg/H

Bei einem Zusammenstoß von zwei Radfahrern ist ein 52-Jähriger am Dienstagabend schwer verletzt worden. Nach dem Zusammenstoß auf der Rathenower Landstraße in Brandenburg-Hohenstücken fuhr der 22-jährige Verursacher weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann gegen den entgegenkommenden Radfahrer gekracht war. Aufgrund der Personenbeschreibung stellte die Polizei den Flüchtenden in der Nähe.

Radler auf Drogen getestet

Da der 22-Jährige laut Polizei den Anschein erweckte, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen, wurde er auf Drogen getestet. Der Test schlug auf Amphetamine an.

Er musste eine Blutprobe zur Beweissicherung abgeben. Die Beamten fanden bei dem jungen Mann eine verdächtige Substanz, die im Polizeibericht nicht näher beschrieben wurde.

Verletzten ins Klinikum Brandenburg gebracht

Der 52-jährige Radfahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen ins Klinikum verbracht. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht, Fahrens unter Betäubungsmitteln sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von MAZ