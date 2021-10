Amphetamine: Berauscht im BMW durch Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Einen berauschten Autofahrer hat die Polizei am Montag kurz vor Mitternacht in Brandenburg an der Havel aus dem Verkehr gezogen. Die Streife stoppte in der Upstallstraße einen BMW, der den Beamten aufgefallen war.

Bei der Kontrolle habe der Fahrer Auffälligkeiten gezeigt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Weil der Verdacht bestand, der Fahrer würde unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen, kam an Ort und Stelle ein Drogenschnelltest zum Einsatz.

Der Teil ergab, dass der 24-jährige BMW-Fahrer Amphetamine intus hatte. Die Beamten verboten ihm die Weiterfahrt und ordneten „die Entnahme einer Blutprobe zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitsverfahrens an“, wie es im Polizeibericht weiter heißt.

Von MAZ