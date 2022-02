Radewege

Bei Nicole Böttcher und ihrem Lebensgefährten Jens Krause liegen die Nerven blank. Das Ehepaar aus Ketzür gehört zu den rund 50 Eltern, die sich seit knapp drei Wochen selbst um die Tagesbetreuung ihrer Kinder kümmern müssen. Seit dem 27. Januar ist die Kita „Beetzseeknirpse“ in Radewege geschlossen. Grund: Mit nur noch zwei einsetzbaren Erzieherinnen ließ sich die kommunale Einrichtung zu diesem Zeitpunkt nicht mehr betreiben. Alle anderen waren positiv auf Corona getestet beziehungsweise erkrankt. Eltern mussten sich kurzfristig andere Betreuungsmöglichkeiten suchen.

Arbeitgeber verlieren Geduld

Seither überbrücken Nicole Böttcher und Jens Krause, die beide in systemrelevanten Berufen arbeiten, die Zeit mit provisorischen Lösungen. Vater Jens nimmt den fünfjährigen Sohn Karl schon mal mit auf die Arbeitsstelle. Mutter Nicole betreut den mit zwei Jahren jüngsten Sohn Elmar während ihrer Zeit im Homeoffice. „Zum Glück haben wir tolerante Arbeitgeber. Aber inzwischen geht auch bei ihnen das Verständnis für die lange Dauer der Kita-Schließung verloren“, berichten die Eltern. Zusammen mit Juliane Paul und Marek Theiler vom Elternrat sind sie der Ansicht, dass das Amt Beetzsee zu wenig unternimmt, um die verzwickte Lage für Muttis und Vatis zu verbessern.

Nicole Böttcher aus Ketzür mit ihren Söhnen Karl (l.) und Elmar. Seit drei Wochen ist die Kita Radewege geschlossen. Um die Betreuung der Kinder müssen sich die Eltern kümmern. Quelle: Privat

„Sämtliche Vorschläge von uns und anderen Eltern werden abgebügelt. Zum Beispiel könnte man über verkürzte Öffnungszeiten für Kinder systemrelevanter Eltern nachdenken. Auch könnten Erzieherinnen aus der benachbarten Schule aushelfen, wie es in der Vergangenheit geschehen ist. Außerdem gibt es weitere Kitas im Amtsbereich“, so Nicole Böttcher, die ihre Not dem Jugendamt Potsdam-Mittelmark vortrug. Die Behörde verwies in ihrer Reaktion auf den Rechtsanspruch einer Notbetreuung, der von den Kita-Trägern auf Antrag umzusetzen sei.

Eltern helfen sich gegenseitig

So gilt seit dem 2. Februar die vierte Änderung der Zweiten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung, die denAnspruch auf eine Notbetreuung klar festlegt. Darunter für jene Kinder, von denen mindestens ein Sorgeberechtigter in kritischen Infrastrukturbereichen beschäftigt ist. In der Kita Radewege wären das 37 Mädchen und Jungen. Betroffen ist zum Beispiel ein Vater, der ausschließlich Nachtdienste in einer Behinderteneinrichtung ausübt. Tagsüber bleibt das Problem der Kinderbetreuung. Inzwischen helfen sich Muttis und Vatis untereinander, damit im Wechsel zur Arbeit gefahren werden kann. Kritik der Eltern: Auf der Internetseite des Amtes Beetzsee sucht man das Antragsformular zur Notbetreuung vergeblich. Es muss erst telefonisch angefordert werden.

Kita Radewege ab Mittwoch wieder offen

Auch Nicole Böttcher und Jens Krause haben am vergangenen Freitag Anträge zur Notbetreuung ihrer beiden jüngsten Söhne gestellt. Doch dazu wird es wohl nicht mehr kommen. An diesem Mittwoch soll die Kita Radewege wieder in den Regelbetrieb gehen. Gegenüber der MAZ zeigte Amtsdirektor Guido Müller Verständnis für die Lage der Eltern, verwies aber gleichzeitig auf die Fürsorgepflicht gegenüber dem Kita-Personal: „Wir machen uns die Entscheidung für eine Kita-Schließung nicht leicht. Aber niemand kann mit zwei Erzieherinnen eine Einrichtung offen halten.“ Kinder auf andere Kitas zu verteilen, hält Müller für keine gute Idee. Es könnten Infektionen von einem Standort zum nächsten eingeschleppt werden.

Amtsdirektor Guido Müller. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die vom Land geschaffene Rechtslage zur Notbetreuung sieht der Beetzsee-Amtsdirektor grundsätzlich kritisch. Die Vorgaben hätten mit der Wirklichkeit nichts zu tun. „Wenn Erzieherinnen reihenweise positiv getestet sind, geht uns das Personal aus. Dabei bleibt es nicht nur bei Quarantäne. Die Leute haben Krankheitssymptome, die nicht nach sieben Tagen vorbei sind“, berichtet Müller, der einräumt, dass der Verwaltung bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Notbetreuung in diesen extremen Lagen die Ideen ausgehen. Zumal auch in anderen Kitas die Personalsituation angespannt ist.

Entscheidung über Elternbeiträge steht aus

Eine Erfahrung hat auch die Verwaltung gemacht. Die Coronavirus-Variante Omikron ist deutlich ansteckender als Delta. Inzwischen haben fast alle Kindereinrichtungen im Amt Beetzsee mit verkürzten Öffnungszeiten oder Schließungen auf Personalausfälle reagieren müssen. Aktuell ist auch der Hort Roskow betroffen, der wegen Erkrankung von Erzieherinnen bis diesen Mittwoch, 16. Februar, geschlossen bleibt. Ungeklärt ist bislang, ob Elternbeiträge für nicht erbrachte Betreuungsleistungen erstattet werden. Allein für die Schließungen der Kitas in Brielow und Radewege sind bislang 15 000 Euro Elternbeiträge aufgelaufen. „Das sind haushaltsrelevante Größenordnungen. Wir wollen deshalb gemeinsam mit der Gemeinde Beetzsee eine Lösung finden. Leider gibt es vom Land noch kein Signal für eine Gegenfinanzierung“, so Amtsdirektor Müller.

Von Frank Bürstenbinder