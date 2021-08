Amt Wusterwitz

Ungeachtet von Differenzen in Sachfragen sind sich Gemeindevertreter im Amt Wusterwitz einig: Den Hochwasseropfern in den westdeutschen Katastrophengebieten muss geholfen werden. Den Anfang haben die Bensdorfer Gemeindevertreter gemacht. Auf Antrag der Fraktion Freie Bürger und Bauern FBB wollen die Kommunalpolitiker die ihnen in den kommenden drei Monaten zustehenden Aufwandsentschädigungen auf ein Spendenkonto überweisen.

Signal aus Bensdorf

„Wir wollen mit unserem Beschluss auch ein Signal an die Öffentlichkeit zur Nachahmung senden“, sagte FBB-Fraktionschef Thomas Kinsky der MAZ. In Bensdorf erhalten Gemeindevertreter für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine monatliche Zuwendung in Höhe von 50 Euro. Fraktionsvorsitzende, wie Thomas Kinsky, erhalten eine zusätzliche monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 Euro. Er habe seine Aufwandsentschädigung in einer Gesamthöhe von 300 Euro bereits auf ein Spendenkonto des DRK überwiesen, so der Gemeindevertreter.

Amt Wusterwitz kann nicht einbehalten

Die ursprüngliche Vorstellung, wonach das Amt Wusterwitz die Aufwandsentschädigungen automatisch einbehalten und überweisen kann, funktioniert aus kommunalrechtlichen Gründen allerdings nicht. Darauf hat inzwischen Verwaltungschef Michael Hase verwiesen. Jeder Kommunalpolitiker muss sein Geld in eigener Verantwortung auf ein Spendenkonto überweisen. So wird es auch in der Gemeinde Wusterwitz praktiziert. Dort hatten sich die Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung auf Antrag von Ronald Melchert (CDU) zu einer Spendenaktion verständigt. Die Abgeordneten folgten dem Vorschlag fraktionsübergreifend. Danach werden zunächst für drei Monate die Aufwandsentschädigungen für die Flutopfer gespendet. Dabei handelt es sich ebenfalls um 50 Euro monatlich plus 50 Euro für Fraktionsvorsitzende.

Rosenau berät erst

In der Gemeinde Rosenau geht Bürgermeister Denny Post davon aus, dass mögliche Spenden für die Hochwasseropfer auf der nächsten Gemeindevertretersitzung am kommenden Donnerstag zur Sprache kommen dürften.

Von Frank Bürstenbinder