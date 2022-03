Amt Ziesar: Jeder vierte Köpernitzer diente oder dient in der Feuerwehr

Amt Ziesar

Auch das kleinste Dorf hat seine Helden. Einen freundschaftlich oder durch Verwandtschaft, vor allem aber durch echte Kameradschaft zusammengeschweißten Kern von Bürgern, die sich für andere einsetzen, sich umeinander kümmern und anpacken, wo Hilfe gebraucht wird. In Köpernitz ist dieser Kern die Freiwillige Feuerwehr.

Die 15 aktiven Erwachsenen, drei Kinder und acht Jugendlichen bilden zusammen mit den 20 Mitgliedern der Alters- und Ehrenabteilung eine für das kleine Dörfchen durchaus beachtliche Personaldecke: Jeder vierte Köpernitzer dient oder diente in der Feuerwehr! Von dieser Quote kann so manche größere Ortschaft nur träumen.

Zur Galerie Die Freiwillige Feuerwehr Köpernitz

Es winkt das 90-jährige Bestehen

In Köpernitz hat die organisierte Brandbekämpfung eine lange Tradition – an deren Anfang eine Katastrophe steht. Denn 1850 ging das halbe Dorf in Flammen auf, woraufhin eine erste Pflichtfeuerwehr geschaffen wurde. Infolge des „Gesetzes über das Feuerlöschwesen“ wurde 1934 die Freiwillige Feuerwehr Köpernitz gegründet, die im Jahr 2024 ihr 90. Jubiläum feiern darf.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während früher die Angst um Haus und Hof umging, hat die Köpernitzer Feuerwehr von heute mit anderen Gefahren zu tun. Waldbrände zum Beispiel. In den letzten trockenen Jahren waren das im Einzugsgebiet immerhin zwei. Sehr viel häufiger sind jedoch Unfälle auf der durch Köpernitz verlaufenden Landstraße B107 sowie auf der 250 m Luftlinie vom Dorf entfernten Bundesautobahn 2.

„Im Durchschnitt knallt es auf unserem Abschnitt ein bis zwei Mal pro Woche“, sagt Marian Krüger, der als Funkwart sämtliche Einsätze im Amt registriert. Er und seine Kameraden mussten schon Fahrer bergen, die mit ihrem Lkw in Häuser gerast waren. „Eigentlich sollte es für die Wehren in unmittelbarer Nähe zur A2 mehr Förderung geben“, findet der stellvertretende Ortswehrführer.

Robin Markaschke und seine Kameraden bei der Brandhaus-Ausbildung im Jahr 2011. Quelle: Feuerwehr Köpernitz

Wenige Einsätze pro Jahr, wichtige Unterstützung für andere Wehren

Als relativ kleine Einheit beschränken sich die Köpernitzer auf drei bis fünf Einsätze im Jahr. Spezialisiert haben sie sich auf unterstützende Tätigkeiten für größere Wehren. Das bedeutet im Brandfall vor allem: Löschwasserbeschaffung.

Zu diesem Zweck verfügt die Wehr mit der ZL1500 über eine leistungsstarke Tragkraftspritze, die pro Minute rund 1500 Liter Wasser mit bis zu 10 bar aus dem Schlauch befördert. Es handelt sich um eines von nur vier Exemplaren im Amt.

Beim Schmücken des Weihnachtsbaums am Dorfplatz kommt in Köpernitz schon mal die Drehleiter zum Einsatz. Quelle: Moritz Jacobi

Um bei Bedarf das nötige Licht in Dunkel zu bringen, können die Köpernitzer zudem ein 4000 Watt starkes Beleuchtungsaggregat auf Rädern mitführen. Seine schwenkbaren Scheinwerfer strahlen aus bis zu sechs Metern Höhe ihr Flutlicht aus – vor allem in der Jahreszeit der kurzen Tage von unschätzbarem Wert für die Retter.

Transportiert wird das Ganze mit dem LT 35. Das 1995 angeschaffte Tragkraftspritzenfahrzeug der Marke VW hat den damals noch von Hand (mitunter auch von einem Traktor) gezogenen Anhänger abgelöst und wird liebevoll gepflegt. Als das Köpernitzer Feuerwehr-Urgestein Reiner Heinz 2020 das Amt des Ortswehrführers an Robin Markaschke übergab, konnte er das Fahrzeug in besten Händen wissen.

Mit Spongebob, Teddy und St.Pauli ist der LT35 von Robin Markaschke und Jonas Bab bestens für den Einsatz dekoriert. Quelle: Moritz Jacobi

Werkeln für den guten Zweck

Robin Markaschke ist Ortswehrführer der Köpernitzer Feuerwehr. Quelle: Moritz Jacobi

Denn der technisch versierte Schlosser hat das Fahrzeug in unzähligen Arbeitsstunden in Eigenleistung für den Feuerwehrdienst optimiert. Da wurden Fächer und Ablagen eingezogen, ausfahrbare Schlitten installiert und clevere Stauraumlösungen erdacht. So passt nicht nur das Notstromaggregat hinein, sondern auch doppelt so viele Schläuche.

Und dank Markaschkes Upgrades kann die Wehr nun in Nullkommanichts zentnerweise Bindemittel aufladen, um z. B. an Unfallstellen austretende Betriebsstoffe unschädlich zu machen. Kaum zu glauben, dass dem auf diese Weise in ein echtes Unikat verwandelten, man könnte sagen: „köpernisierten“ Vehikel bislang nicht die Ehre einer Namenstaufe zuteilwurde.

Viel gewerkelt haben die Köpernitzer auch am Feuerwehrhaus. Was einst eine Traktorengarage war, ist heute Gerätehaus und Gemeinschaftstreff in einem. Nur einen Schlauchturm gibt es nicht mehr, nachdem der einst vorhandene abgerissen werden musste, weil er auf Privatgrund stand. Im gemütlichen „Gesellschaftszimmer“: Pokale, Medaillen, Memorabilien – und jede Menge Feuerwehrspielzeug. Schließlich fängt jeder Feuerwehrmann einmal klein an.

Einer der alten Anhänger steht noch im Gerätehaus der Köpernitzer Feuerwehr. Quelle: Moritz Jacobi

Hoher Frauenanteil

Und jede Feuerwehrfrau. Denn die Damen der Schöpfung sind ebenfalls in der Köpernitzer Feuerwehr aktiv, wenngleich sie zu DDR-Zeiten wesentlich zahlreicher vertreten waren. So zahlreich, dass der damalige Jugendwart Heinz Brose in den 1980er-Jahren den ersten fahrbaren Untersatz – einen urigen, roten P70 (einen Vorläufer des Trabant) – angeblich vorrangig für die Frauenfeuerwehr angeschafft haben soll.

Vier Jahrzehnte später sind die Mädels in der immerhin achtköpfigen Jugendfeuerwehr unter Leitung von Jugendwart Manuel Krüger und Feuerwehrfrau Pauline Bab sogar in der Mehrzahl. Mit acht Jahren ist das jüngste Mitglied der Feuerwehr ganze 52 Jahre jünger als die dienstältesten aktiven Kameraden Olaf Franz und Marga Brose.

Die Kinder- und Jugendfeuerwehr Köpernitz, hier nach einem Wettbewerb im Jahr 2019. Quelle: Feuerwehr Köpernitz

Ein neuer Brunnen muss her

Jonas Bab ist Maschinist bei der Feuerwehr von Köpernitz. Quelle: Moritz Jacobi

Die beste Erfahrung nützt jedoch wenig, wenn die Wasserversorgung im Ernstfall nicht ausreicht. „Was wir dringend bräuchten, wäre ein neuer Feuerlöschbrunnen“, sagt Marian Krüger. „Was die Löschwasserversorgung angeht, sieht es in Köpernitz nicht gut aus.“ Zumal der nahe Geuenbach, der in Sachsen-Anhalt entspringt und bei Köpernitz der Buckau zufließt, aufgrund von Biberdämmen nurmehr als Rinnsal durch den Ort fließt.

Deshalb hoffen die Ehrenamtler, die ihren Bedarf über das Amt Ziesar melden, auf eine Förderung vom Land Brandenburg. Die Chancen stehen gar nicht so schlecht, denn um in die Jahre gekommene Löschwasser-Entnahmestellen zu erneuern, gibt es seit 2021 ein mit rund neun Millionen Euro ausgestattetes neues Förderprogramm.

Die Freiwillige Feuerwehr Köpernitz Aktive Mitglieder: 15 Kinder- und Jugendabteilung: 11 Alters- und Ehrenabteilung: 20 Gründungsjahr: 1934

Von Moritz Jacobi