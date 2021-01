Brandenburg/H

Das Gerichtsverfahren gegen Peter Pflock (57) endet an diesem Freitag mit einem Urteil. Das Amtsgericht Brandenburg an der Havel spricht den bekannten, sozial engagierten Brandenburger und seinen mitangeklagten Freund frei.

Angeklagt war der Bundestrainer des Projekts „Kinder sind unschlagbar“ zunächst wegen versuchter Erpressung und am Ende wegen versuchter Nötigung. Der Amtsrichter erkannte Pflock nach der Beweisaufnahme jedoch in keinem der Anklagepunkte für schuldig.

Wie die MAZ berichtete, musste sich der als „Pflocki“ bekannte Brandenburger vor Gericht verantworten, weil er einer über 80 Jahre alten Frau helfen wollte.

Die Bitte des Immobilienmaklers

Die Staatsanwältin vertritt auch am zweiten Prozesstag die Ansicht, Pflock und sein Begleiter hätten die Schulden eines Taxifahrers auf illegale Weise für die Rentnerin eintreiben wollen.

Unstreitig ist, dass Peter Pflock von einem befreundeten Immobilienmakler erfahren hatte, dass die alte Frau in Schwierigkeiten steckt und daran verzweifelt.

Denn in gutem Glauben hatte sie vor rund drei Jahren einem Taxifahrer, der für sie offenbar regelmäßig Krankenfahrten machte, viel Geld geliehen: rund 17.000 Euro.

Nichts von den 17.000 Euro zurückerhalten

Obwohl sie einen Schuldschein von dem Mann besitzt, hat sie von dem Geld bisher keinen Euro zurückerhalten. Das hat sie dem Amtsrichter gegenüber bestätigt.

Immobilienmakler René L. steht zu jener Zeit in Kontakt zu der alten Dame, weiß um deren Not. Weil er Peter Pflock als Mann der Tat kennt, erzählt er ihm von dem mutmaßlichen Betrug und bittet ihn, doch mal mit dem Taxifahrer zu sprechen und so vielleicht zu helfen.

Der auf diesem Ohr empfängliche Peter Pflock bestellt den ihm bekannten Taximann am 29. August 2019 prompt in eine Kneipe am Nicolaiplatz und nimmt seinen Darts-Freund mit.

Schuldeingeständnis aufgenommen

Dort angekommen, schärft er dem Schuldner halbwegs freundlich, aber bestimmt ein, dass er seine Schulden bei der Gläubigerin begleichen müsse.

Pflock verleiht seinen Worten Nachdruck. Der Schuldner soll mit Namen und Anschrift in Pflocks Handy hinein versprechen, dass die Rentnerin ihr Geld zurückerhält. Der Familienvater folgt dieser Aufforderung.

Die Staatsanwältin glaubt dessen Zeugenaussage, dass Pflock sich als „Schlichter des Amtsgerichts“ aufgespielt, ihm mit dem Verlust seiner Autos gedroht und ihn eingeschüchtert habe mit der Aussage, die Kneipe sei von Polizisten umstellt.

„Schwarz fahrender Taxifahrer“

Amtsrichter Hans von Bülow wertet die Aussage des Schuldners und Belastungszeugen, der nach eigenem Bekunden arbeitslos ist, deutlich kritischer. Dessen Schilderung sei problematisch und decke sich in wesentlichen Punkten nicht mit früheren Angaben gegenüber der Polizei.

Unterm Strich will der Richter keinen Schuldspruch auf die Aussage eines Mannes stützen, den er in seiner Urteilsbegründung „als einen schwarz fahrenden Taxifahrer“ ansieht und dessen Verhalten gegenüber der alten Frau er mit den verbreiteten Enkeltricks vergleicht.

Der Richter folgt schließlich dem Freispruchantrag von Pflocks Verteidiger Andreas Heidecke und nicht der Staatsanwältin, die eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro für die beiden nicht vorbestraften Angeklagten fordert.

Staatsanwältin fordert 900 Euro Strafe

Ihr Plädoyer bringt Peter Pflock noch einmal auf die Palme. Er lässt die Anklagevertreterin wissen, dass er von ihr schwer enttäuscht sei. „Sie fordern 900 Euro, während unsere Vereine verrecken“, klagt der Karatelehrer und ehrenamtliche Kinderstarkmacher in seinem Schlusswort.

Pflock beteuert, dass er es einen vergleichbaren Fall, in dem eine alte Dame übers Ohr gehauen wird, „heute nicht anders handhaben“ würde. Außer dass er in einem solchen Gespräch die Finger vom Alkohol lassen würde.

„Rächer der Witwen und Waisen“

Diese Schlussbemerkung veranlasst den Richter zu dem dringenden Appell an Peter Pflock, sich nicht noch einmal „zum „Rächer der Witwen und Waisen aufzuspielen“. Für solche Fälle gebe es Gerichte.

Der Brandenburger Amtsrichter würdigt zwar „Pflocks fürsorgliche Art“ und seinen „guten Willen“, einer Oma zu ihrem Geld zu verhelfen. „Doch das geht zu weit“, sagt er.

Ob das Urteil Rechtskraft erlangen wird, ist offen. Die Staatsanwaltschaft Potsdam könnte in die Berufung gehen.

Die Scham ist schlimmer als das Geld

Was aus den 17.000 Euro Schulden wird, ist ebenfalls noch ungeklärt. Die Rentnerin hat sich einen Anwalt genommen und versucht nun, auf dem Weg einer zivilrechtlichen Klage an ihr Geld zu kommen.

Soweit aus dem aktuellen Strafprozess hervorgegangen ist, leidet die Frau sogar weniger an dem Verlust des Geldes als an der eigenen Scham, einem mutmaßlichen Betrüger aufgesessen zu sein, der ihr Vertrauen missbraucht und ihr gutes Herz gebrochen hat.

Von Jürgen Lauterbach