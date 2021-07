Amtsmüder Bürgermeister in Päwesin kündigt Rücktritt an

Päwesin

Kommunalpolitischer Paukenschlag in Päwesin. Die 600-Einwohner-Gemeinde braucht einen neuen Bürgermeister. Zur Überraschung seiner Wähler und der zehn Gemeindevertreter hat Bürgermeister Hubertus Kühne (70) seinen Rücktritt angekündigt. Wie er gegenüber der MAZ bestätigte, wolle er das Ehrenamt zum 31. August niederlegen. In einer persönlichen Erklärung hatte Kühne die Gemeindevertretung vor der Sommerpause im nichtöffentlichen Teil einer Ratssitzung über den geplanten Schritt informiert. Doch in Päwesin, Riewend und Bollmannsruh schwieg sich die Personalie schnell herum. Inzwischen hat Kühne seinen geplanten Rücktritt auch gegenüber der Wahlbehörde des Amtes Beetzsee angezeigt.

Hubertus Kühne hatte sich auch für den Erhalt der Päwesiner Hausarztpraxis stark gemacht. Als Bürgermeister zählte er im Mai dieses Jahres zu den ersten Gratulanten in der von Anne-Katrin Barons geführten Praxis. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auch in der Verwaltung herrschte zunächst Verwunderung, denn niemand hatte mit dem Abgang des Päwesiner Bürgermeisters mitten in der noch bis 2024 laufenden Wahlperiode gerechnet. „Ich bedaure die Entscheidung von Herrn Kühne. Er hat Päwesin vorangebracht und war für das Amt stets ein verlässlicher und fachkundiger Partner“, sagte Amtsdirektor Guido Müller auf Nachfrage. Kühne ist seit vielen Jahren Vorsitzender der Brandschutzausschusses im Amt Beetzsee. In seine Zeit fällt die kontinuierliche Erneuerung des Fahrzeugbestandes, Investitionen in Gerätehäuser bis hin zur Einrichtung der hauptamtlichen Stelle eines Gerätewartes im Amt Beetzsee. Auch dieser Posten wird dann ab September neu zu besetzen sein.

Gemeindevertreter wählen

Wie geht es jetzt in Päwesin weiter? Vermutlich im September werden sich die Gemeindevertreter unter Vorsitz von Bürgermeister-Stellvertreter Marco Biele zu ihrer nächsten öffentlichen Sitzung treffen. Dann können die Abgeordneten einen Nachfolger für Kühne wählen. Diese Person kann sowohl aus den Reihen der Gemeindevertreter als auch aus der übrigen Einwohnerschaft kommen. „Ich würde mir wünschen, dass wir die Position des ehrenamtlichen Bürgermeisters so zügig wie möglich besetzen“, so Amtsdirektor Müller. Dem Vernehmen nach sollen bereits zwei Gemeindevertreter ihr Interesse für eine Kandidatur bekundet haben.

Kühne war bei den Kommunalwahlen im Mai 2019 ohne Gegenkandidat mit 72,5 Prozent der Stimmen erneut ins Amt gewählt worden. Rückblickend erinnert sich der scheidende Bürgermeister: „Das tolle Ergebnis war damals für mich Ansporn weiterzumachen. Bei 52 Prozent hätte ich mir überlegt, ob ich die Wahl überhaupt annehme.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte der Päwesiner bereits zwei Wahlperioden hinter sich. Mit einer Begründung für seinen angekündigten Rücktritt hält sich Kühne weitgehend zurück. Er verlasse die Kommunalpolitik ohne Groll. Schon seit Monaten habe er sich mit dem Gedanken getragen, den Posten niederzulegen. Auch im Familienrat sei dieser Schritt beraten worden. Jetzt sei es an der Zeit, dass eine jüngere Generation die Verantwortung an der Spitze der Gemeinde übernehmen müsse, sagte der offenbar amtsmüde gewordene Bürgermeister auf Nachfrage.

Tauziehen um das Kiez

In Kühnes langjährige Ära unter der Flagge der mehrheitsführenden Unabhängigen Wählerliste fallen unter anderem die Sanierung der Kita mit dem Bau der Dorfbegegnungsstätte und diverse Straßensanierungen. Erst vor wenigen Monaten gelang die Rettung der Päwesiner Arztpraxis. Neben Johannes Lehndorf und anderen Gemeindevertretern stellte sich Kühne an die Spitze der Bewegung als es 2016 um den Verkauf des zehn Hektar großen Kiez’ Bollmannsruh ging. Zunächst hatte eine private Investorengemeinschaft mit knapper Mehrheit den Zuschlag bekommen. Doch die unterlegene Minderheit mit Bürgermeister Kühne leitete ein Bürgerbegehren ein. Die Interessenten zogen ihr Kaufinteresse zurück. In der Folge wurde das Kiez an den Pächter, den gemeinnützigen Humanistischen Regionalverband, verkauft. Eine Zitterpartie machte Kühne zur Kommunalwahl 2014 mit. Damals hatte er bei einer notwendig gewordenen Bürgermeister-Stichwahl nur zwei Stimmen Vorsprung vor Mitbewerber Frank Brademann (Freie Bürger und Bauern).

Von Frank Bürstenbinder