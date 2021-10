Brandenburg/H

Zum ersten Mal im Leben ist Andreas Friedel Weltmeister. Seinen Triumph feiern er und seine Ehefrau Annett entspannt auf der Couch im Sieger-T-Shirt.

Sieg mit 152,5 Kilogramm

Der Brandenburger Hulk Hogan hat im polnischen Pabianice 152,5 Kilogramm gestemmt und so den WM-Titel in der Altersklasse der 60- bis 64-Jährigen geholt. Vor dem Turnier war er nervös, jetzt ist er stolz. „Ich habe die Ziele, die ich mir gestellt habe verwirklicht. Es ist ein tolles Gefühl, denn ich habe Monate auf diesen Erfolg hingearbeitet“, sagt der 62-Jährige.

Andreas Friedel zeigt seine Urkunde uns Siegermedaille. Quelle: André Großmann

Seine Frau Annett sieht ihn an und lächelt. Sie ist die starke Frau an seiner Seite, die ihn unterstützt und ihm so den Rücken frei hält. Sie kocht für ihn Hähnchenbrustfilet mit Reis, wenn er nach der Massephase wieder abnehmen muss, und hat Verständnis, wenn ihr Mann für die Erholung schon um 20 Uhr schlafen geht.

„Er ist ehrgeizig, diszipliniert und hat seit Monaten keinen Alkohol getrunken. Ich habe gehofft und geglaubt, dass er beim Bench Press gewinnt und bin jetzt glücklich, dass es wirklich so kam“, sagt sie der MAZ. Im ersten Durchgang stemmte Friedel 145 Kilo, dann steigerte er sich nochmal auf ein Gewicht von 152,5 Kilogramm. Obwohl er sich die Schulter zerrte, gab er nicht auf und gewann.

Party mit Freunden

Während der Sportler in Polen um die Punkte der Jury kämpfte, schaute seine Frau per Livestream in Brandenburg an der Havel zu. Sie organisierte spontan eine Party für ihren Mann in der Kneipe „Radfahrer Halt“, zu der mehr als 20 Gäste kamen. Hinter Andreas Friedel liegt ein Jahr voller Glück.

Am 12. März heiratete er seine Ehefrau im Standesamt am Katharinenkirchplatz, am 22. August wurde er in Arendsee in Sachsen-Anhalt Ostdeutscher Meister. Nur zwei Wochen später holte er den Deutschen Meistertitel und anschließend die Weltmeisterschaft.

Appell an die Jugend

Diese Auszeichnungen und Ehrungen hängen an der Wand von Andreas Friedel. Quelle: André Großmann

Seine Medaillen und Urkunden hat er jetzt im Wohnzimmer aufgehängt. Andreas Friedel hofft, dass mehr junge Brandenburger an Wettkämpfen teilnehmen und nicht nur posen. „Es braucht Mut und Ausdauer, um bei Turnieren erfolgreich zu sein. Es ist wichtig, dran zu bleiben und nie aufzugeben, sich immer wieder neue Ziele zu setzen und die Konzentration zu bewahren. So kann man im Sport und Leben viel erreichen“, sagt der ehemalige Fernfahrer.

Andreas Friedel trainiert viermal pro Woche und das für jeweils zwei Stunden. Dabei stärkt er seine Schultern, den Bizeps und ein anderes Mal Rückenmuskulatur und Trizeps. Er hat bewiesen, dass es möglich ist, auch nach Jahren ohne Training Erfolg zu haben.

Trotz des WM-Titels will er bescheiden bleiben. „Ich bin durch meinen WM-Sieg kein anderer Mensch, auch wenn viele Menschen die Leistung anerkennen. Es kommt nur darauf an, sich fit zu halten und alles zu geben. Das ist mehr wert als alles andere“, sagt Friedel.

Wettbewerbe im Jahr 2022

Andreas Friedel bei der Weltmeisterschaft im Bench Press. Quelle: privat

Noch schont er seine Schulter und reist mit seiner Frau zu seinem besten Freund Frank Lubitz nach Köln, dann steigt er wieder ins Training ein. Denn für das nächste Jahr hat der Weltmeister noch viele Pläne.

Zuerst will er wieder deutscher Meister werden und anschließend die Europameisterschaft in der Ukraine gewinnen. „Im nächsten Jahr stehen mehr als acht Wettkämpfe an. Zuerst kümmer ich mich aber wieder mehr um meine Frau“, sagt er und lächelt seine Annett an. Beide haben sich zwar nicht gesucht, aber im Nachtpott und im ehemaligen Fitnesspark in der Wilhelmsdorfer Straße gefunden.

Jetzt tragen sie das T-Shirt mit der Aufschrift „GPC World Championship 2021“ und jubeln. Für Andreas Friedel ist der Gewinn der WM Motivation für die nächsten Herausforderungen. „Ich will Weltmeister werden und noch so lange wie möglich Titel holen. Ich gebe alles, bis ich irgendwann im Grab liege“, sagt Friedel.

Von André Großmann