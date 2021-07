Brandenburg/H

Gerhard Kynast (91) hat nicht auf dem Balkon gestanden und geklatscht. Obwohl seine Wohnung in der Bauhofstraße zu einem schönen Blick nach draußen führt. Doch der Brandenburger drückt seine Dankbarkeit für Nadyne Bilau (41) und ihre Mitstreiter auf seine Art aus.

In einem ausführlichen, von Zuneigung geprägten Schreiben bezeugt er den Respekt eines gestandenen Mannes vor den tagtäglichen Leistungen von Schwestern und Pflegern, die sich vor, während und nach der Pandemie um ihn und andere kümmern.

Vor einem halben Jahr ist Gerhard Kynast von seiner Mietwohnung in der Walzwerksiedlung ins betreute Wohnen der Jedermann-Gruppe gezogen, „in mein Storchennest“, wie er sagt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dem gebürtigen Dresdener hat bei der ersten Begegnung imponiert, dass die gelernte Altenpflegerin erst einmal nach seinen Bedürfnissen fragte und nicht nach der Höhe seiner Rente und seiner Pflegestufe. Das hatte er so noch nicht erlebt.

Nadyne Bilau ist bei der Jedermann-Gruppe gemeinsam mit ihrer Kollegin Katja Wittekop verantwortlich für Wohngruppen mit demenzkranken Menschen, für ambulante Dienstleistungen und für das betreute Wohnen. Viel Arbeit. „Dafür muss man leben“, räumt die Pflegechefin ein.

Genau das tun sie und ihr für die Technik im Haus verantwortlicher Ehemann Marcel Bilau, der ebenfalls ein offenes Ohr für die Bewohner hat. „Die Sorge um die älteren, zum Teil über 90 Jahre alten Mitbewohner hat für Schwester Nadyne und ihr Team einen hohen Stellenwert“, lobt Gerhard Kynast.

Schmelzer, Lehrer, Ladeninhaber

Der 91-Jährige war in seinem langen abwechslungsreichen Berufsleben unter anderem Schmelzer am Ofen im Brandenburger Stahlwerk und Lehrer für Physik und Chemie an der Fontane- und an der Brechtschule. In den 1980er-Jahren führte er einen Laden für mechanisches Elektrospielzeug in der Bäckerstraße 38 und war „bekannt wie ein bunter Hund“.

Der Mann, der gerade an seinem zweiten Buch schreibt, einem Roman, erkennt gute Arbeit, wenn sie ihm begegnet. Nadyne und Marcel Bilau begegnet er fast täglich, nicht nur, weil sie im gleichen Haus wohnen. Mehr noch, weil sich beide die Zeit nehmen, die sie vielleicht gar nicht haben.

Das Problem der Vereinsamung

Die Bilaus lieben ihren Job ganz offenkundig. „Wir verstehen uns hier als Familie und gute Nachbarn“, erklärt Nadyne Bilau. Dennoch lauert hinter manchen Wohnungstüren eine große Gefahr: Vereinsamung.

Das Bilau-Team passt auf, dass die Einsamkeit nicht zum einzigen Begleiter wird und die Frauen und Männer morgens aufstehen, auch wenn Pandemie ist. Das Bett zu verlassen, sich nicht komplett zurückzuziehen, den Alltag zu leben, den die Corona-Krise gerade erlaubt, all das ist für alte Menschen lebenswichtig.

„Mit vielen Gesprächen und Kontakten ist es dem Team um Schwester Nadyne gelungen, besonders den alleinstehenden Bewohnern die Einsamkeit zu mildern“, versichert Gerhard Kynast in seinen Zeilen, die ein perfektes Arbeitszeugnis abgeben würden.

Lebensmittel vor der Tür

Nadyne Bilau freut sich über den Zuspruch, weiß aber auch um die Grenzen. „Wir konnten und können bestimmt nicht allen gerecht werden“, gesteht sie. Aber in schwersten Kontaktverbotszeiten sind Schwestern und Pfleger sogar einkaufen gegangen für ihre Leute und haben die Lebensmittel vor die Wohnungstür gestellt, wenn es nicht anders ging.

Gerhard Kynast zieht seinen Hut vor Leistungen, die anderen vielleicht gar nicht auffallen würden. Er weiß, dass seine Lieblingspflegerin regelmäßig zu einer Nachbarin geht, die sonst niemanden mehr hat, sich mit ihr zum Kaffee verabredet und einen Plausch hält, der beiden guttut. Und er hat mitbekommen, wie gut sie und ihr Team die Impfkampagne im betreuten Wohnen organisiert haben.

Im Sterben liegend

Schwester Nadyne stutzt bei der Frage nach ihren schönsten Erlebnissen. „Jeder Tag ist schön, an dem alle versorgt sind und ich ein ruhiges Gewissen haben kann“, antwortet sie. Wobei dieser Feierabend abrupt enden kann, wenn die Not groß ist.

Es ist noch nicht lange her, dass eine Kollegin anrief, weil ihr Patient im Sterben lag, sie aber woanders weiterarbeiten und den nächsten pflegebedürftigen Menschen versorgen musste. Dann springt die Chefin ein. Sterben soll möglichst niemand allein.

„Wir bauen Bindungen auf zu unseren Leuten“, versichert Nadyne Bilau. „Daher ist das Schwerste in meinem Beruf der Moment, in dem ich Abschied nehmen muss.“

Wertschätzung

„Rührend“ findet die Mutter von zwei Kindern die Anerkennung von einem Mann, der die Arbeit von Altenpflegerinnen zu schätzen weiß. So etwas erleben Schwester Nadyne und ihre Kolleginnen eben nicht jeden Tag.

Ein Kompliment gibt sie gern zurück: „Herr Kynast ist ein außergewöhnlicher Mensch und Nachbar. Ihm würde ich sogar ein Geheimnis anvertrauen.“

Von Jürgen Lauterbach