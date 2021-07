Tagelang saßen sie auf gepackten Koffern, nun kann es losgehen: Die Medizinische Task Force aus Brandenburg an der Havel macht sich auf den Weg in die von der Hochwasserkatastrophe gebeutelten Regionen im Westen Deutschlands.

Anforderung ist da: Task Force aus Brandenburg an der Havel fährt ins Hochwassergebiet

