Das schildert angehende Lehrerin von der Notbetreuung

Brandenburg/H

Ihre Eltern in Brandenburg darf Michelle Türke schon seit dem 18. März nicht mehr sehen. Die junge Frau aus Brandenburg an der Havel hat an der Uni Potsdam auf Lehramt studiert, den Bachelor abgeschlossen und arbeitet seit Schließung der Schulen am 18. März in der Notbetreuung. Sie ist eingesetzt als Vertretungslehrerin im Hort der Grundschule Dabendorf bei Zossen. Michelle Türke weiß, dass sie deswegen einer erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt ist.

„Deswegen wurde uns geraten, keinerlei weiteren sozialen Kontakte zu haben als zu den Menschen, mit denen wir in einer häuslichen Gemeinschaft zusammenleben. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir uns anstecken.“

Betreuung in Kleingruppen

„Bei uns sind viele Lehrer und Erzieher aus der Notbetreuung rausgefallen, weil sie zur Risikogruppe gehören oder selbst Kinder haben“, berichtet Michelle Türke. Angeordnet sei das vom Staatlichen Schulamt. Lehrer mit Kindern oder solche, die zur Riskiogruppe gehörten, würden nicht mit der Notbetreuung betraut.

„Wir sind nur noch zu dritt“, sagt die 22-Jährige. Zu betreuen seien derzeit in ihrer Gruppe drei Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. „Sie müssen ihre Aufgaben machen, das sind zwei, drei Stunden am Tag.“ Die übrige Zeit werde mit den Jungen und Mädchen gespielt.

Weniger Kontakt als ohnehin schon

„Wir wurden aufgeklärt, dass wir noch weniger Kontakt mit anderen Personen haben sollen als ohnehin schon. Wir sollen gar nicht mehr zu irgendjemanden gehen, sondern nur Kontakt zu den in unserem Haushalt lebenden Personen, weil wir uns ja täglich anstecken können“, berichtet Michelle Türke. „Wir betreuen ja die Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen und auch die sind einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt.“

Hunderte Schüler in Notbetreuung Seit der Schließung der Schulen ist für Kinder und Jugendliche, deren Eltern in besonderen sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, eine Notbetreuung eingerichtet. Es betrifft nach Angaben des brandenburgischen Bildungsministeriums 807 Grundschüler. Für ihre Betreuung sind 293 Lehrer im Einsatz. Das teilt Ministeriumssprecherin Ulrike Grönefeld auf MAZ-Anfrage mit. An Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung befinden sich 93 Jungen und Mädchen in der Notbetreuung, die 61 Lehrer organisieren. 14.000 Kinder sind in Kitas und bei Tagesmüttern und -vätern in Betreuung. Das sind 7,6 Prozent der üblicherweise zu betreuenden Kindern. Das Ministerium erhebt eigenen Angaben nach keine Zahlen, wie viele Erzieher jeden Tag diese Betreuung während der Corona-Krise gewährleisten. Landesweit decken viele Kitas diesen Dienst ab. Die Kinder sind in Kleingruppen eingeteilt, um das Infektionsrisiko für Kinder, Erzieher und Eltern möglichst gering zu halten, sagt Ulrike Grönefeld. Daher sei der Personaleinsatz erhöht worden.

Zu diesen Berufen zählen Menschen, die in Kliniken und Arztpraxen arbeiten ebenso wie Polizisten und Justiz-Beschäftigte unter anderem.

Stimmung ist gut

„Deswegen müssen wir täglich damit rechnen, dass ein Kind von den Eltern die Infektion praktisch in die Notbetreuung schleppt und wir dadurch angesteckt werden.“ Sollte dieser Fall eintreten, „können wir die Notbetreuung nicht mehr stemmen. Dann müssen alle Kinder zu Hause bleiben. Das ist ein Rattenschwanz, da hängt viel dran“, sagt Michelle Türke.

Die Kinder müssten in einem solchen Fall zu Hause bleiben, „deren Eltern, die in den systemrelevanten Berufen arbeiten auch, und wir ebenso.“ Die anderen Kinder, die Kontakt zu dem infizierten Kind hätten, müssen dann ebenso in häusliche Quarantäne und deren Eltern auch. „So können die betroffenen Eltern dann nicht mehr zur Arbeit gehen.“ Deswegen nun gelten für die in der Notbetreuung eingesetzten Menschen diese Regeln.

Aber bis jetzt sei alles gut verlaufen. „Es hat sich bisher noch keiner von uns angesteckt, wir hoffen das Beste.“

Anfangs zehn Kinder

Auch die Zahl der zu betreuenden Kinder habe sich von zehn auf drei reduziert. „Einige Eltern haben ihre Kinder aus der Notbetreuung wieder abgemeldet.“

Die Stimmung sei zwar angespannt, aber gut, „wir machen zusätzlich auch Homeoffice“. Für Lehrer sei das eine sehr ungewöhnliche Arbeitsweise, die Pädagogen seien ja gewohnt, viel Zeit in den Schulen mit Kindern und Jugendlichen zu verbringen.

Wie geht es ihr selbst? „Mir geht es sehr gut und der Hort unterstützt uns toll“, sagt Michelle Türke. „Ich betreue die Kinder gerne, um die Eltern zu unterstützen.“

Von Marion von Imhoff