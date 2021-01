Angeklagt: Peter Pflock wollte alter Frau als Schuldeneintreiber helfen

Brandenburg/H

Einer der bekanntesten und engagiertesten Brandenburger muss sich in diesen Tagen vor dem Amtsgericht Brandenburg an der Havel verantworten: Peter Pflock (57), besser bekannt als „Pflocki“ und als der Robin Hood für Kinder und Jugendliche, als Karatemeister, Sozialarbeiter, Streetworker, Helfer in der Not, Knigge-Lehrer für fehlgeleitete Kids, Vater-Ersatz und Reizfigur.

Die Staatsanwältin wirft dem gebürtigen Dresdener Bedrohung und Nötigung vor. Unstrittig ist, dass Peter Pflock im Spätsommer 2019 Schulden eintreiben wollte. Mehr als 16.000 Euro, die ein Bekannter sich von einer Brandenburger Rentnerin geliehen und offenbar nicht zurückgezahlt hat.

Mehr als 16.000 Euro Schulden

„Ich wollte der alten Dame helfen, nicht mehr und nicht weniger“, beteuert der Angeklagte. Die Staatsanwältin hat jedoch einen anderen Blick auf die Geschehnisse des 29. August 2019 und der folgenden Tage.

Was passiert sein soll: Am späten Abend des 29. August 2019 bestellt Peter Pflock einen 46 Jahre alten Bekannten in eine Gaststätte am Nicolaiplatz. Er will ihn zur Rede stellen und seine Zahlungsmoral deutlich erhöhen.

Denn Pflock wurde, wie er berichtet, von einem befreundeten Immobilienmakler gebeten zu helfen wegen der gut 16.000 Euro Schulden, die der Transportunternehmer bei einer alten Frau aus Brandenburg an der Havel habe. Dieses Geld zahle der Schuldner einfach nicht zurück.

Schlichter bei der Staatsanwaltschaft

Der Mann kommt tatsächlich wie bestellt in die Kneipe und ist erst einmal überrascht und vielleicht auch überrumpelt von Pflockis Ansinnen.

Nach Darstellung des Opfers behauptet der bekannte Karatelehrer und langjährige Leiter und Aktivposten der Brandenburger Initiative „Kinder sind unschlagbar“, dass er Schlichter bei der Staatsanwaltschaft sei und für die alte Dame das geschuldete Geld beschaffe.

Sollte der Kleinunternehmer nicht zahlen, würden seine Autos auf der Stelle eingezogen. Das Lokal sei im Übrigen draußen von Polizisten gesichert, soll Pflock gesagt haben, was der vor Gericht aber bestreitet.

46-Jähriger gibt Schulden in Handyaufnahme zu

Pflock soll seinen Widerpart letztendlich gezwungen haben, ihm aufs Handy aufzusprechen, dass er sich verpflichte, seine Schulden bei der über 80 Jahre alten Frau an festgelegten Terminen in Raten zurückzuzahlen.

Einen Tag nach dem alkoholgeschwängerten Treffen in der Gaststätte geht der verunsicherte Schuldner zur Polizei, wo er Peter Pflock anzeigt. Der bekommt kurz darauf Besuch von Polizisten und muss ihnen sein Handy überlassen. Denn das ist jetzt ein Beweismittel.

Anrufer mit verstellter Stimme

Wenige Tage später erhält der Schuldner nach eigenen Angaben immer wieder Anrufe von einer unterdrückten Nummer. Mit verstellter Stimme habe der Anrufer ihn aufgefordert, die Anzeige gegen Pflock zurückzuziehen. Versehen mit dem Hinweis, man wisse, wo seine Kinder in den Kindergarten gehen.

Der Schuldner sagt damals bei der Polizei, dass Peter Pflock der Anrufer gewesen sei. Als Zeuge im Amtsgericht räumt er ein, dass er nicht wisse, wer ihn Anfang September 2019 abends und nachts immer wieder behelligt hat. Er sagt nun sogar, dass es wahrscheinlich nicht Pflock gewesen sei.

Aus dem Bauch heraus

„So etwas würde ich niemals tun“, versichert der angeklagte Brandenburger, der sich als Helfer und Hilfserzieher von Kindern und Jugendlichen einen Namen in der Stadt gemacht hat. Wenn er etwas zu klären habe, dann fahre er bei dem Betreffenden vorbei und bespreche das persönlich.

Peter Pflock bekennt sich vor Gericht zu dem Schuldengespräch vor anderthalb Jahren in der Kneipe. Das sei aber ganz freundlich gelaufen, inklusive der Handyaufnahme. Pflock: „Ich habe das aus dem Bauch heraus gemacht, weil ich den Eindruck hatte: Das ist windiger Typ, der nicht hält, was er verspricht. Deshalb sollte er klipp und klar aufsprechen, dass er das Geld zurückzahlt.“

Verzweifelte alte Dame

Der bekannte Angeklagte berichtet, wie verzweifelt die alte Dame gewesen sei, weil der Schuldner sie immer wieder vertröstet und sie ihr Geld einfach nicht zurückbekommen habe.

„Sie hat am Telefon geheult“, begründet Pflock sein anschließendes Verhalten vor Gericht. Er habe ihr aber auch gesagt, sie solle sich an die Polizei wenden und einen Anwalt nehmen. Dass er sich als Schlichter der Staatsanwaltschaft ausgegeben und erzählt habe, die Kneipe sei von Polizei umstellt, sei Quatsch.

Prozess wird fortgesetzt

Die ganze Nummer sieht Peter Pflock im Nachhinein selbstkritisch und fasst seine Einsicht in gewohnt klare Worte: „Ich Vollidiot kümmere mich um Dinge, die mich nichts angehen. Mich hat einfach angestunken, dass der Typ die Dame so abzieht.“

Der Strafprozess und die Beweisaufnahme sind noch nicht abgeschlossen. Sie betreffen auch einen Kumpel von Pflock, der ihn am fraglichen Abend in die Kneipe begleitet hatte. Nach dem Eindruck des ersten Verhandlungstages war er allerdings nur am Rande beteiligt.

Von Jürgen Lauterbach