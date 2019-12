Angeklagter im Mordprozess: Ich war sprachlos und traurig

Brandenburg/H

Am zweiten Prozesstag im Landgericht Potsdam zum Mordversuch auf der Eigenen Scholle standen die Beobachtungen und Eindrücke der Polizeibeamten im Mittelpunkt, die am Tatort waren.

Für die Polizisten bedeutet der gefährliche Einsatz am 10. April in Brandenburg/Havel erhöhten Stress. Einige von ihnen folgen den Schreien der Frau aus dem Schlafzimmer, verschaffen sich mit ausgestreckten Dienstwaffen Zugang und erblicken vor allem eines: sehr viel Blut.

Nur einmal im Leben

„So etwas sieht man wahrscheinlich nur einmal in seinem Leben“, sagt eine junge Polizistin als Zeugin vor der Schwurgerichtskammer. Im Schlafzimmer des gemeinsamen Hauses liegen der Angeklagte Marco F. (37) und seine damalige Lebensgefährtin, die er mit sehr vielen Messerstichen und Schnitten lebensgefährlich verletzt hat.

Die Beamten glauben zunächst an einen erweiterten Suizid, dass also der Mann zunächst die Frau und dann sich umbringen will.

Beide sind offenbar bei Bewusstsein und zumindest eingeschränkt ansprechbar. Während zwei Polizisten die schweren Wunden versorgen, kümmern sich draußen zwei Polizistinnen um die beiden Kinder des Paares.

Polizistin umarmt die zitternde Tochter

Die neun Jahre alte Tochter hat den Mordversuch an der Mutter zumindest zeitweise gesehen und die Rettungskräfte alarmiert. Als die Polizei eintrifft, wartet sie zitternd und weinend an der Eingangstür, mit einer Jacke über dem Schlafanzug und hohen Schuhen.

Mehrmals soll sie zu der Polizistin, die sie in den Arm nimmt, gesagt haben: „Der Papa bringt die Mama um, ich habe Angst vor Papa, er hat ein Messer.“ Die Beamtinnen bringen das Mädchen und auch ihren erst zwei Jahre alten Bruder in Sicherheit.

Im Polizeiwagen erzählt das Mädchen der Polizistin, dass sie Angst um ihre Mutter hat und sie nicht mehr zu Papa gehen will. Sie fragt, wann Mama wieder gesund wird. Sie soll auch erzählt haben, dass Marco F. seine Partnerin vor den Messerangriffen gewürgt haben soll.

Die Kleine macht sich große Sorgen

Die Kleine erwähnt einen früheren schlimmen Streit ihrer Eltern, bei dem aber niemand verletzt worden sei. Später im Bett des Kindernotdienstes fragt sie weiter nach ihrer Mama, will wissen, was aus den Reiterferien wird und wie sie nun in die Schule kommen soll.

„Die Kleine war total bei sich, es war erstaunlich, wie klar sie war“, berichtet die Beamtin als Zeugin vor Gericht.

Der Prozess hat dagegen bisher wenig Klarheit darüber gebracht, warum der Angeklagte mit derartiger Brutalität immer wieder versucht hat, das Leben seiner langjährigen Lebenspartnerin auszulöschen.

Spannungen in der Beziehung

Zwar berichtet er von im Zusammenleben von Paaren nicht so ungewöhnlichen Spannungen, einer längeren Trennung vor sechs Jahren und unterschiedlichen Vorstellungen der beiden Partner zu einem zweiten Kind.

Die Partnerin scheint ihn auch damit aufgezogen zu haben, er würde „zu oft Rasen mähen“ und nicht mehr so aussehen wie vor zehn Jahren. Streit hat es wohl auch gegeben über die Verteilung der Arbeiten im Haushalt.

Und natürlich steht die Ankündigung der Frau fünf Tage vor der Tat im Raum, dass sie keine Gefühle mehr für ihn habe, jemand Neues kennengelernt habe und sich trennen werde.

Gefühl der Eifersucht

Doch kann das erklären, warum ein Mann immer wieder in die Küche rennt und ein neues Messer holt, um seine Tötungsabsicht endlich zu verwirklichen? Einen anderen Mann hatte es im Leben der Partnerin schon einmal gegeben – und doch haben beide am Ende wieder zueinandergefunden.

Er sei sprachlos und traurig gewesen, habe das nicht verstanden, antwortet Marco F. auf die Frage von Theodor Horstkötter nach seiner Reaktion. Der vorsitzende Richter der Potsdamer Schwurgerichtskammer will von Marco F. wissen, ob er eifersüchtig sei. Nein, antwortet der Angeklagte.

Von Jürgen Lauterbach