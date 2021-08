Ziesar

Ein schnelles Ende im Rettungswagenprozess ist nicht in Sicht. Weil sich der Angeklagte Bernd Gobel krank meldete, wurde die Hauptverhandlung vor dem Brandenburger Amtsgericht am Montag erneut unterbrochen. Nächster Termin ist der 20. September. Anwesend war dagegen Gobels Verteidiger Jürgen Schatz. Er habe über das Wochenende keinen Kontakt zu seinem Mandanten gehabt und könne deshalb zu dessen Gesundheitszustand nichts sagen, so der Anwalt. Das Gericht hatte sich die per Fax eingegangen Krankmeldung von Gobels Arzt telefonisch bestätigen lassen.

Zweifel an Verhandlungsunfähigkeit

Staatsanwalt und Richterin zweifelten allerdings eine tatsächliche Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten an. Die Anklagebehörde warf Gobel vor, den Prozess in die Länge ziehen zu wollen. Ohne den Angeklagten ließ sich jedoch die Verhandlung nicht fortsetzen. In einem Strafverfahren besteht für die Hauptverhandlung grundsätzlich die Anwesenheitspflicht des Angeklagten. Abweichend von diesem Grundsatz hätte das Gericht auch in Abwesenheit von Gobel weiter über ihn verhandeln können. Allerdings war der Stadtverordnete aus Ziesar an den beiden vorhergehenden Verhandlungstagen über diese Möglichkeit nicht belehrt worden. Deshalb verständigten sich Staatsanwaltschaft, Richterin und Verteidigung über einen neuen Termin zur Fortsetzung der Verhandlung.

Zeugen müssen erneut kommen

Dann müssen auch die beiden Zeugen, die Gobel zu seiner Entlastung aufgeboten hat, erneut vor Gericht erscheinen. Darunter Cliff Bathge, ebenfalls Stadtverordneter in Ziesar. Dieser soll am 11. Mai 2020 zusammen mit einem weiteren Zeugen hinter jenem Rettungswagen gefahren sein, der angeblich auf der Schopsdorfer Chaussee zwischen Mühlentor und Frauentor vom Angeklagten ausgebremst und behindert worden sein soll. Der Rettungswagen war mit Sondersignal auf dem Weg zu einem Notfall. Der mit seinem Auto vorausfahrende Angeklagte soll den Rettungswagen absichtlich am Vorbeifahren gehindert haben, was Gobel bestreitet.

Von Frank Bürstenbinder