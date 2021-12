Potsdam

Wer Jonas Müller treffen möchte, braucht Geduld. Der Chef der Angel-Joe-Kette mit 14 Filialen in Deutschland und einer holländischen Niederlassung ist ständig auf Achse. Wegen Corona erst recht. „Es knirscht in den Lieferketten. Shimano konnte 95 Prozent seines wichtigen Rollenprogramms nicht liefern. Andere Produzenten haben sich komplett verabschiedet. Hinter dem stationären Fachhandel liegt ein verrücktes Jahr mit einer Achterbahn an den Kassen“, berichtet der Berliner, der von China über Südeuropa bis Skandinavien unterwegs ist, um die Geschäfte rund ums Angeln am Laufen zu halten. Erst in diesem Jahr hat Müller in Rostock das größte Angelcenter an der Ostsee eröffnet.

Kapitaler zum Kuscheln: Jonas Müller (l.) und Robert Rieger in der Potsdamer Angel-Joe-Filiale. Quelle: Frank Bürstenbinder

Und dann steht Weihnachten vor der Tür. Wie überall gilt in seinen Brandenburger Filialen in Potsdam und Neuruppin die 2G-Regel. „Wer ein Geschenk für einen Petrijünger braucht, macht mit einem Klassiker nichts falsch – der Gutschein. Angler wissen selbst am besten, was sie brauchen. Soll es ein Kescher für Forellen oder Karpfen sein? Ein Wobbler oder ein Spinner? Da kann es für den Laien schwer werden. Für Raubfischangler sind neue Köder unterm Weihnachtsbaum natürlich nie verkehrt“, weiß Müller, der als Sponsor die Aktion „Fisch des Jahres 2021“ unterstützt.

Auf Schwarzbarsch in Sardinien

Sein schönstes Angelerlebnis hatte der Experte in diesem Jahr nicht auf der Ostsee oder an der Havel, sondern in den Binnengewässern von Sardinien – beim Ansitz auf Schwarzbarsch. „Die Fische sind kampfstark und liefern tolle Drills“, schwärmt Müller, der schon als kleiner Junge eine Drachenschnur mit aufgebogener Sicherheitsnadel in den Landwehrkanal hing. Heute ist Angel-Joe ein mittelständischer Arbeitgeber für rund 100 Leute, die ihren Job mit Herzblut für die Sportfischerei erledigen. Natürlich gibt es auch einen Online-Shop. „Doch die persönliche Beratung ist nicht zu ersetzen“, ist Müller überzeugt. Sein Tipp: Angeln im Dezember lohnt sich. Dicke Zander nehmen jeden Köder, weil sie Winterspeck brauchen. Sie stehen nur tiefer.

Von Frank Bürstenbinder