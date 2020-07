Gollwitz

Sido geht an seine Grenzen – und zwar in Gollwitz. Der Star-Rapper und der König der Twitch-Streamer, Knossi, haben den Brandenburger Ortsteil für ihr ganz persönliches Survival-Erlebnis auserkoren. Im Angelcamp 2020 soll es richtig zur Sache gehen. Jens Knossalla, bekannt als König Knossi, hat zu dieser 72-Stunden-Challenge auf seinem Twitch-Channel eingeladen. Von Donnerstagabend bis Sonntagabend wird das Outdoor-Event dort live gestreamt – 72 Stunden am Stück.

Neben den beiden sind Musikproduzent und Rapper Manny Marc sowie der Youtuber Sascha Hellinger (Unsympathisch-TV) am Start. Alle vier müssen ihren Aufenthalt am Badesee in Gollwitz möglichst naturnah meistern. Campen, Selbstversorgung, Angeln und diversen Herausforderungen stehen an. Am Ende heißt es dort wohl: „Vier Mann, ein See.“

Sido ist vorbereitet

Sido legt in der Ankündigung zum Camp jedenfalls ordentlich vor. „Ich werde sehr gut ausgestattet sein“, protzt der Rapper. „Jede Eventualität habe ich bedacht.“

„Ich esse Beeren aus dem Wald“, kontert König Knossi die Herausforderung, zuckt aber dann mächtig zusammen, als er hört, dass es auch keine Toiletten vor Ort für die Herausforderer geben wird. „Das ist ja schlimmer als Dschungelcamp“, kommentiert er die Zustände in der Idylle von Gollwitz.

Sido lässt sich davon nicht aus dem Konzept bringen. „Für mich ist das der Urlaub des Jahres. Ich werde den Spaß meines Lebens haben“, meint er. Angeln ist für den Star nichts Neues, es zählt seit Jahren zu seinen Hobbys. Auf das Angelcamp hat er sich unter anderem Youtube-Angel-Profi Joshi vorbereitet. Der hat den Rapper ins Boot geladen und die hiesigen Seen befahren. Fans haben die beiden schon am Dienstag in Plaue getroffen.

So sehen die Havelgewässer nahe Gollwitz aus, wo sich Rapper Sido an diesem Wochenende aufhält. Quelle: Tobias Wagner

Game-Show mit Klaas Heufer-Umlauf

Mit dem Dauer-Live-Streaming-Format wollen sie das Fernsehen revolutionieren, kündigt Sido selbstbewusst an. Zwei Produktionsteams begleiten die harten Kerle, um die 72 Stunden lange Liveübertragung im Netz sicherzustellen. Seit Donnerstagvormittag bereiteten die Teams alles vor. Der Zugang zur Badestelle war nicht mehr möglich, Securitys stoppen alle neugierigen Späher frühzeitig.

„Egal, was kommt“, werden die Männer ihre Outdoor-Challenge durchziehen, kündigen sie an. Und „egal, was passiert“, wollen die Produzenten zeigen, was die vier Kerle da am See in Gollwitz treiben. Und „wenn ihr am vierten Tag fix und fertig beim Sommergewitter halb nackt durch die Gegend robbt“, heißt es in einem Ankündigungsvideo auf der Plattform YouTube.

Das Naturspektakel am Wasser schlägt hohe Wellen. Laut Instagram-Post reist am Samstag auch Moderator Klaas Heufer-Umlauf an, um eine Game-Show mit den vier Gollwitzer Naturburschen zu drehen.

Ab 20 Uhr am Donnerstag, 16. Juli, ist das abenteuerliche Outdoor-Event im Livestream auf dem Twitch-Kanal von Knossi zu verfolgen.

Von Antje Preuschoff