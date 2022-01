Deetz

Böse Überraschung im Deetzer Sportboothafen. Unbekannte sind auf das eingezäunte Betriebsgelände vorgedrungen und haben von dort sechs Außenbordmotore gestohlen. Der von der Polizei mitgeteilte Schaden beläuft sich auf ungefähr 100 000 Euro. Die Kripo hat auf dem Hafengelände nach Spuren gesucht. Die Täter sind mit ihrer Beute auf der Flucht. Als vermutlicher Tatzeitraum für die Nacht zum Mittwoch genannt.

Was die Polizei rät

Nach dem spektakulären Diebstahl rät die Brandenburger Polizei Steg- und Marina-Betreiber zu besonderer Wachsamkeit. So sollten Steg- und Bootsanlagen immer wieder in unregelmäßigen Abständen kontrolliert werden. In den Booten sollten Gardinen offen bleiben. Sämtliche Wertgegenstände sollten bei längerer Abwesenheit von Bord gebracht werden. Außenbordmotore sollten nach Möglichkeit abgebaut und an einem sicheren Ort verwahrt werden, so die Polizei. Diese empfiehlt neben einer dauerhaften Gravur der Motorindividualnummer eine künstliche DNA als Markierungsflüssigkeit.

Von Frank Bürstenbinder