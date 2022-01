Angriff auf Polizisten in Brandenburg an der Havel: Mann schlägt Beamten ins Gesicht

Brandenburg/H

Diese Tat führte direkt in die Zelle: Ein Mann hat am frühen Sonntagmorgen in Brandenburg an der Havel einen Polizisten attackiert. Der Angreifer schlug dem Beamten unter anderem ins Gesicht. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Vorfall ereignete sich demnach kurz vor 2 Uhr am Wiesenweg. Polizisten der Inspektion kontrollierten dort zu diesem Zeitpunkt eine Radfahrerin. Sie wollten einen Alkoholtest bei der Frau durchführen.

Angreifer stört Polizeikontrolle am Wiesenweg in Brandenburg an der Havel

„Plötzlich kam ein 40-jähriger alkoholisierter Brandenburger auf sie zu und störte verbal die Maßnahmen“, berichtete die Polizei. Zudem habe der Mann einem Beamten das Messgerät aus der Hand geschlagen.

Daraufhin hätten die Polizisten dem Angreifer einen Platzverweis erteilt. Diesem sei der Mann jedoch nicht nachgekommen. „Stattdessen schlug er einem Beamten in das Gesicht“, heißt es weiter im Bericht. „Um weitere Angriffe zu unterbinden, wurde er fixiert und dem Polizeigewahrsam zugeführt.“

Kripo in Brandenburg an der Havel ermittelt

Auf der Wache stellten die Beamten dann die Identität des Mannes fest. Sie erstatteten eine Strafanzeige wegen Widerstandes sowie des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen ihn. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei gegen den Mann.

