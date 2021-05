Brandenburg/H

Schwerer Schaden auf dem Gelände eines Autohauses in der Münsterschen Straße. Gewaltsam drangen Unbekannte in der Nacht zum Pfingstsonnabend auf das eingezäunte Firmenareal ein. Dann machten sich die Einbrecher an mehreren Fahrzeugen zu schaffen. So wurden von vier Autos alle vier Räder entwendet, von vier anderen Fahrzeugen die Türen und eine Motorhaube. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonnabend, 7.40 Uhr. Am Tatort kam die Spurensicherung der Kriminalpolizei zum Einsatz. Die Schadenshöhe wird mit rund 40 000 Euro angegeben. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Brandenburg unter 03381/56 00 oder über die Internetwache der Polizei

Von Frank Bürstenbinder