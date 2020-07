Brandenburg/H

Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung sowie der Verdacht des Verwendens von verfassungswidriger Organisationen: Die Brandenburger Kriminalpolizei ermittelt gegen zwei Männer, die am Mittwochabend für erheblichen Ärger in einer Bar im Stadtteil Nord gesorgt haben sollen. Vermutlich stammen sie aus dem rechtsradikalen Milieu. Die Liste der Verdachtsmomente gegen sie ist lang. Was ist geschehen?

Laut und beleidigend

Die zwei 29 und 31 Jahre alten Männer betraten die Bar in der Brielower Straße gegen 23.35 Uhr. „Die beiden späteren Tatverdächtigen verhielten sich nach mehreren Zeugenaussagen von Anfang an sehr laut und beleidigten die Inhaber mit verfassungsfeindlichen Inhalten“, berichtet Polizeisprecherin Therese Franz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel.

Anzeige

Inhaber erteilt Hausverbote

Mehrere Angestellte und Gäste hätten die Männer aufgefordert, die Bar zu verlassen. Das hätten diese dann auch „mit Nachdruck“ getan. „Der Besitzer der Bar erteilte beiden Männern daraufhin Hausverbote“, schildert Franz den weiteren Tathergang. „Der 31-Jährige kehrte jedoch kurz darauf zurück und schlug einem 26-Jährigen unvermittelt ins Gesicht“, berichtet sie. Dann sei die Polizei gerufen worden.

Weitere MAZ+ Artikel

Keinen Respekt vor der Polizei

Doch auch vor den Beamten hatten die beiden Männer offenbar keinen Respekt. „Bei der Sachverhaltsklärung vor Ort trat einer der Tatverdächtigen immer wieder verbal aggressiv gegenüber den Geschädigten und der Polizei auf. Es kam erneut zu ausgesprochenen Bedrohungen gegenüber den Geschädigten“, erklärt die Polizeisprecherin. Die Beamten hätten den stark betrunkenen Mann daraufhin mit zur Wache genommen und in den Gewahrsam gesteckt.

Doch damit war die Angelegenheit noch nicht beendet. Der 29 Jahre alte Verdächtige kehrte nämlich trotz des Hausverbotes in die Bar zurück und weigerte sich, zu gehen.

Zweiter Einsatz für die Polizei

Also kam die Polizei noch einmal. „Da auch hier angenommen werden musste, dass der 29-Jährige weitere Straftaten begehen würde, wurde auch er in Polizeigewahrsam genommen“, berichtet Therese Franz.

Nun befasst sich die Kriminalpolizei der Direktion West mit dem Fall und der langen Liste der Verdachtsmomente.

Von hms