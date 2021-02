Angriff mit Schlagring: Schlägerei in Silostraße in Brandenburg/Havel

Brandenburg/H

Zwei 16 Jahre alte Jugendliche sind am späten Montagabend im Stadtteil Nord in Brandenburg an der Havel in einen blutigen Streit geraten. Sie schlugen sich in der Silostraße. Zeugen riefen schließlich gegen 23.30 Uhr die Polizei. Das teilte die Direktion West am Dienstag mit.

Platzwunde im Gesicht

Demnach hatte einer der beiden Kontrahenten einen Schlagring, mit dem er sein Opfer mehrfach schlug. „Der geschädigte Jugendliche erlitt dadurch eine Platzwunde im Gesicht, die später in einem Krankenhaus behandelt werden musste“, berichtete Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel.

Angreifer bespuckt und bedroht Polizisten

Der Angreifer habe dann die Polizisten bespuckt und beleidigt und „drohte ihnen, ihre Polizeiwache niederzubrennen“, wie Bergholz weiter mitteilte. Eine Überprüfung der Personalien des Jugendlichen habe ergeben, dass er Patient einer Fachklinik in Brandenburg an der Havel ist und dort schon vermisst wurde. „Die Beamten brachten ihn wieder in die Fachklinik zurück“, so Bergholz.

Die Polizei hat jetzt nach Angaben aus der Direktion mehrere Strafverfahren eingeleitet und die Sorgeberechtigten der beiden Jugendlichen benachrichtigt. Worum es bei dem Streit ging, wurde offenbar nicht bekannt.

Von MAZ