Hoteldirektor nach Angriffen mit Elektroschocker und Golfschläger vor Gericht

Brandenburg/H

Wenn die Staatsanwältin recht hat, dann hat der Direktor des Burghotels in Bad Belzig unglaubliche Dinge getan. Die Anklägerin wirft Alexander M. (36) vor, er haben einen Mitarbeiter mit einem Elektroschocker niedergestreckt und einen Kunden mit einem Golfschläger. Der Hotelier bestreitet vor dem Schöffengericht in Brandenburg/Havel die Anklagevorwürfe.

Fünf Vergehen und Verbrechen legt die Staatsanwaltschaft Potsdam dem Chef des Burghotels zur Last. Zumindest zwei der mutmaßlichen Straftaten haben es in sich.

Streit um Hochzeitsfeier-Rechnung

In einem der beiden Fälle ist ein Streit um eine unbezahlte Rechnung der Ausgangspunkt. Ein Paar aus Brandenburg/Havel hatte seine Hochzeit im Sommer 2017 im Burghotel gefeiert. Der Bräutigam wollte die fällige Rechnung über 11.640 Euro nicht bezahlen, jedenfalls nicht im vollen Umfang.

Wie der 41 Jahre alte Mann als Zeuge vor Gericht aussagt, sei die Höhe der inzwischen teilweise bezahlten Rechnung unrealistisch gewesen. Danach hätte jeder Gast im Durchschnitt sechs Liter trinken müssen, um auf den Rechnungsbetrag zu kommen.

Hereinfahren der Hochzeitstorte kostet extra

Das könne nicht sein, weil sich unter den 54 Gästen viele ältere Leute und etwa zehn Kinder befunden hätten. Außerdem habe der Gastwirt Dinge berechnet wie das Verschieben eines Teppichs und das Hereinfahren der Hochzeitstorte.

Ohne dass vorher darüber gesprochen worden sei, habe Alexander M. 1000 Euro Saalmiete und 400 Euro Servicepauschale in Rechnung gestellt.

Der Hoteldirektor wartete also vergeblich auf sein Geld. Der Anklage zufolge schrieb der Beschuldigte erst Mails und ergriff dann am 29. August die Initiative. An diesem Morgen soll er seinem Schuldner in der Nähe der Kita am Trauerberg aufgelauert haben, wohin der Vater gerade seinen kleinen Sohn gebracht hat.

Mit Sonnenbrille, Kapuze und Golfschläger

Schwarz bekleidet, mit Sonnenbrille auf der Nase, Kapuze über dem Kopf und Golfschläger in der Hand, soll Alexander M. seinem Widersacher in Richtung Bauhofstraße gefolgt sein, ohne dass der das zunächst bemerkt.

Neben dem Parkplatz an der Ecke Bauhofstraße/Trauerberg wurde der Bräutigam mit dem Golfschläger angegriffen. Quelle: Jacqueline Steiner

Der Schritt wird schneller. Der Angreifer holt aus, schlägt den 41-Jährigen mit dem Golfschläger von hinten gegen die Wade. Durch den Aufprall löst sich der Schlägerkopf und fliegt durch die Gegend.

Das Opfer sackt zusammen, der Angreifer soll etwas in der Art gerufen haben: „Du hast noch drei Tage Zeit, die Rechnung zu bezahlen.“ Das Opfer trägt eine schwere Prellung oberhalb des rechten Knöchels davon, auch ein Nerv ist getroffen.

„Verwechslung ist ausgeschlossen“

Der niedergeschlagene Mann wird wenig später ins Krankenhaus gefahren, die folgenden gut drei Wochen ist er krank geschrieben. Angst und Unsicherheit halten sich bis heute.

Vor Gericht beteuert das Opfer auf wiederholte Nachfrage immer wieder, dass er Alexander M. definitiv und zu hundert Prozent an Gesicht, Stimme und Gang erkannt habe. „Eine Verwechslung ist ausgeschlossen“, versichert er.

Passantin erkennt den Angeklagten wieder

Ebenso sicher ist sich eine unbeteiligte Passantin, die die Annäherung des Angreifers und den Schlag gesehen hat. Der Täter kommt ihr auf seinem Rückweg entgegen. Sie prägt sich sein Aussehen ein, so gut es in den kurzen Augenblicken geht.

Gut zwei Jahre später schaut die Zeugin sich Alexander M. auf seiner Anklagebank an und versichert, dass es sich bei ihm um den Mann mit Kapuze, Sonnenbrille und Golfschläger handelt.

Der Angeklagte weist sämtliche dieser Vorwürfe zurück. Er bestätigt zwar den Streit um die Rechnung, gibt aber an, dass er bei Schulden stets ganz normale Mahnungen schreibe.

„Dort war ich nicht“

Da er nach einer langen Nacht mit viel Arbeit immer bis zum folgenden Mittag schlafe, könne er die Tat nicht begangen haben.

„Dort war ich nicht“, versichert er. Doch das Paar, das einst bei ihm feierte, fürchtet den Hotelchef weiterhin – vor allem wegen ihres kleinen Sohnes.

„Ich lebe in ständiger Angst um meine Familie, er hat alles kaputtgemacht“, berichtet die Ehefrau des mutmaßlichen Opfers. „Ich drehe mich ständig um, bin immer auf der Wacht, kann nicht mehr entspannt leben.“

Hotelier bestreitet Elektroschock-Angriff

Auch einen weiteren ihm vorgeworfenen Angriff bestreitet der Hotelier. Er erzählt dem Gericht die Geschichte über seinen ehemaligen Angestellten ganz anders, als es in der Anklageschrift steht.

Unstrittig ist, dass es Unstimmigkeiten um das Trinkgeld gab, das dem einstigen Mitarbeiter noch zustand. Am späten Abend des 10. August 2017 kreuzt besagter Ex-Kellner im Burghotel auf, um sich die ihm zustehenden 300 Euro Trinkgeld zu holen.

Statt dem Mann sein Geld zu geben, soll Alexander M. zu einem Auto gegangen sein und von dort einen Elektroschocker und einen Schlagstock mitgebracht haben.

Streit um Trinkgeld

Der Staatsanwältin zufolge hat er das Elektrogerät auf die Brust seines Ex-Mitarbeiters gedrückt und sofort einen Stromschlag ausgelöst mit etwa den Worten: „Hier hast du dein Trinkgeld.“ Eine Nacht habe das Opfer daraufhin im Krankenhaus verbringen müssen.

Der Angeklagte berichtet, er habe das Trinkgeld nur zurückgehalten, bis der Ex-Mitarbeiter die ihm überlassene Wohnung wirklich besenrein übergibt. Alexander M.: „Die Geschichte mit dem Schlagstock und dem Elektroschocker kann ich mir nicht erklären. Die gab es nicht.“

Razzia im Februar

Die auf drei Tage angesetzte Gerichtsverhandlung, in der es auch um Rauschgiftbesitz und Holzdiebstahl geht, wird fortgesetzt. Dann wird auch der ehemalige Mitarbeiter als Zeuge gehört.

In diesem Februar hatte die Polizei eine Razzia im Bad Belziger Burghotel vorgenommen. Drogen und Diebesgut werden sichergestellt. Die Stadtverwaltung fürchtet neue Probleme auf sich zukommen.

Von Jürgen Lauterbach