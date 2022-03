Angst vor dem Aus: Brandenburger Speditionen haben viele Probleme

Brandenburg/H

Die hohen Spritpreise belasten Speditionen in Brandenburg an der Havel und Potsdam-Mittelmark. Einige Unternehmen befinden sich wegen der explodierenden Kosten in einer Lage, die Existenzen bedroht.

Brandenburger Speditionen protestieren gegen hohe Spritpreise

Um ein Zeichen zu setzen, haben Mitarbeiter von zehn Brandenburger Unternehmen und hunderte LKW-Fahrer mit einer Schleichfahrt auf der A100 und dem Berliner Ring protestiert und planen weitere Aktionen. Unter anderem waren Brandenburger Speditionen wie „Grützke und Söhne“, „Baier und Sohn“, das Unternehmen „Heiko Schulze Internationale Transporte“ und die Spedition Pfaffe aus Rietz dabei.

Die LKW-Fahrer der Brandenburger Speditionen erleben eine Wirtschaftskrise. Quelle: privat

Geschäftsführer Sebastian Pfaffe äußert sich gegenüber der MAZ und macht klar, wie ernst die Lage ist. „Wenn die nächsten 14 Tage nichts passiert, rollt die Insolvenzwelle, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es muss sich etwas ändern, die Politik ist gefragt“, sagt er. Pfaffe erläutert, dass die Transportunternehmen mit ihren Kunden oft feste Preise vereinbaren, die Monate im Voraus entstehen und dann anschließend nicht mehr verhandelbar sind. Wenn die Spritkosten aber innerhalb weniger Tage explodieren, entstehen mehr Ausgaben als Einnahmen und das ist für jede Spedition gefährlich. Oft geben die Unternehmen aktuell mehr Geld für den Sprit aus, als sie einnehmen.

Brandenburger Transportunternehmen spüren höhere Kosten

„Die Benzinpreise machen bis zu 25 Prozent der LKW-Kosten aus. Viele von uns müssen jetzt schon für mehrere Wochen in Vorkasse gehen und das geht nicht mehr lange so gut. Bald haben wir ein gewaltiges Problem“, äußert er. Das sieht auch Mathias Schulze so, der Geschäftsführer des Unternehmens „Heiko Schulze Internationale Transporte“. Für ihn war die Lage noch nie so schwer wie jetzt. „Wir haben durch die explodierenden Spritpreise in unserem Unternehmen pro Monat Mehrkosten von bis zu 35.000 Euro. So schnell haben sich die Preise noch nie erhöht“, sagt der Unternehmer der MAZ.

Dieser LKW der Spedition Pfaffe richtet eine Nachricht an Verbraucher. Quelle: privat

Seine Spedition und Mitbewerber kämpfen nicht nur mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise, sondern auch mit steigenden Strom- und Energiepreisen und den Auswirkungen von Putins Krieg. Sie können nicht mehr anders, als die steigenden Preise direkt an den Verbraucher weiterzugeben. In Schulzes Spedition arbeiten 34 Mitarbeiter, 27 Fahrzeuge gehören zum Fuhrpark. Seine LKW-Fahrer sind innerhalb Deutschlands, in Polen und Österreich unterwegs. Sie liefern Beton, Baustahl und Lebensmittel für Handelsketten wie Edeka und Rewe.

Spediteure planen weitere Protestaktionen

Der Wusterwitzer befürchtet, dass Lieferketten zusammenbrechen, wenn die Preise weiter steigen. „Wenn das Benzin noch teurer wird, geht das nicht mehr lange gut. Es muss sich etwas ändern“, sagt er und fordert eine Abschaffung der CO²-Steuer. Sebastian Pfaffe will mehr. Er fordert, dass die Bundespolitik für den Güterverkehr einen Dieselpreis von 1,50 Euro pro Liter festsetzt. Er wünscht sich auch, dass Brandenburger darüber nachdenken, wie wichtig LKW-Fahrer für den Erhalt der Lieferketten sind.

Er warnt vor einem Aus der Unternehmen und den damit verbundenen Entlassungen. „Wir LKW-Fahrer ernähren Deutschland und Europa, fahren für die Menschen und beliefern die Supermärkte. Wenn wir nicht kommen, bleiben die Regale leer. Wenn wir stehen, steht alles“, sagt er der MAZ. Schon jetzt ist klar, dass die Folgen des russischen Krieges Brandenburger Unternehmen stärker treffen könnten, als zwei Jahre Corona. Für Sebastian Pfaffe ist klar, dass die Politik schnell auf die Spediteure zukommen muss. Wenn nichts passiert, planen er und seine Kollegen in den nächsten Tagen weitere Protestaktionen.

Von André Großmann