Brandenburg/H

Sie wollen zurück ins Leben und haben Angst, dass ihr Beruf ausstirbt. Die Corona-Lage lässt die Betreiber vom Circus Busch verzweifeln. Alexander und Yvette Scholl sind seit zwei Jahren nicht mehr aufgetreten und ihr Weihnachtscircus steht vor dem Aus.

Alexander und Yvette Scholl hoffen auf den Weihnachtscircus. Quelle: André Großmann

Sie wissen noch nicht wie es weitergeht, weil die Brandenburger Landesregierung ab Mittwoch eine neue Eindämmungsverordnung erlässt. Dann sollen Weihnachtsmärkte nicht mehr eröffnen und bei Veranstaltungen im Innenbereich neue Begrenzungen für Zuschauerzahlen gelten.

„Wir warten jetzt jede Stunde auf neue Informationen von der Stadt und vom Gesundheitsamt und fragen uns, wie die konkreten Regeln aussehen. Bis zu 300 Besucher wären für uns noch wirtschaftlich, bei weniger Gästen müssten wir absagen und das wäre eine Katastrophe“, sagt Yvette Scholl.

Schulden und Angst

Noch campen sie in Brandenburg an der Havel und planen ihr Comeback beim Wintercircus am Wiesenweg. „Wir haben hunderttausende Euro Schulden und alle Ersparnisse sind aufgebraucht.Wir hoffen so brutal, dass wir wieder auftreten dürfen, doch das liegt nicht mehr in unserer Hand. Die Politik entscheidet“, sagt Alexander Scholl.

Alexander Scholl sorgt sich um den Weihnachtscircus. Quelle: André Großmann

Früher sind der 56-Jährige, Ehefrau Yvette und Mutter Isabella auf Tournee durch Europa gereist. Jetzt wollten sie eigentlich am 1. Dezember zum Festplatz am Wiesenweg fahren, um dort ihre Technik und die Zelte aufzubauen.

Vom 22. Dezember bis 10. Januar soll ihr Weihnachtscircus unter dem Motto „Back to Life“ starten, mit Artisten auf dem Hochseil, an der Pole Dance Stange, dem Schwungseil und einer Hundetanzshow.

Pläne für 700 Zuschauer

Bis zu 700 Zuschauer sollten im Innenbereich dabei sein, wenn die Artisten ihre Show starten. Laut Alexander Scholl kamen in den Vorjahren innerhalb von drei Wochen um die 15 bis 17.000 Besucher zum Festplatz am Wiesenweg.

„Unser Circus muss nicht perfekt sein, uns geht es um seine schöne gemütliche Atmosphäre und eine schöne Show, nach der die Menschen lächeln“, sagt Alexander Scholl. Er lächelt, als er die Worte ausspricht, doch Sekunden später folgt die Realität. Denn im TV sehen die Schausteller die neuen Corona-Zahlen in den Nachrichten und die steigen ohne Pause.

Telefonate mit dem Gesundheitsamt

„Die Lage ist schwierig, ich stehe morgens auf, zittere und mir ist schlecht“, sagt Yvette Scholl. Dann ruft sie eine Mitarbeiterin des Brandenburger Gesundheitsamtes an. Sie bittet die Circusbetreiberin, die nächste Eindämmungsverordnung abzuwarten.

„Diese Ungewissheit ist das Schlimmste?“, sagt sie. Ihr Mann nimmt ihre Hand und macht ihr Mut. Das Paar weiß, wie schwierig die Lage ist und bittet trotz anfänglicher Scham um Hilfe.

Im vergangenen Jahr stellte sich Alexander Scholl mit einer Spendendose ins Brandenburger Einkaufszentrum Wust, seine Frau bat im Rewe-Markt in der Neuendorfer Straße die Gäste um Geld. Jeden Tag brauchten sie 150 Euro für Heu, Stroh, Kraftfutter und Tierarztbesuche, staatliche Hilfen gab es nicht.

Bitte um Hilfe

„Es fiel uns richtig schwer, nach Hilfe zu fragen. Ohne die Unterstützung der Brandenburger würde der Circus wohl nicht mehr existieren. Wir wollen den Menschen mit unserer Show etwas zurück geben“, sagt Scholl.

Er betont, dass alle Schausteller vollständig geimpft sind und hofft auf eine höhere Quote, um wieder „mehr Normalität zu ermöglichen“. Eine Absage wäre für das Paar eine finanzielle Katastrophe, weil sie schon mehr als 20.000 Euro für die Werbung investiert haben und 2500 Plakate in Brandenburg an der Havel kleben.

Weil sie nicht wissen, wie es weitergeht, regiert nur das Prinzip Hoffnung. Alexander Scholl schaut auf den Campingplatz. Zwei Lkw hat er schon verkauft, weil die Betreiber Geld brauchten.

„Es ist aktuell so schwer wie nie und ich leite den Circus in siebter Generation. Wir hoffen, dass der Circus weitermachen kann und wissen nicht, ob wir noch ein Jahr ohne Events überstehen. Wir wünschen uns, dass wir Weihnachten im Zelt am Wiesenweg feiern können und hoffen, dass dieser Traum wahr wird“, sagt Yvette Scholl.

Von André Großmann