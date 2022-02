Brandenburg/H

Der Lebenslauf des Angeklagten passt so gar nicht zu den vielen Gewaltausbrüchen und Gemeinheiten, die der Staatsanwalt ihm vor der 4. Strafkammer des Potsdamer Landgerichts vorwirft. Steve S. (33) aus Brandenburg an der Havel sitzt schon seit dem vergangenen Juni in Untersuchungshaft in Neuruppin-Wulkow.

Die Anklageschrift besteht aus 15 Straftaten, darunter sind einige schwere Verbrechen, begangen zwischen dem 9. September 2020 und dem 4. Mai 2021. Der nicht sonderlich große, aber sportlich und drahtig wirkende Mann äußert sich bisher zu keiner der vorgeworfenen Taten.

Leidtragender ist im September 2020 zunächst ein Kumpel, den er dafür verantwortlich macht, dass sein Auto abgeschleppt wurde. Diesem Bekannten schlägt er laut Staatsanwalt erst mit der Faust voll ins Gesicht und verlangt anschließend „Wiedergutmachung“ für dessen angeblichen Diebstähle.

Steve S. fährt der Anklage zufolge mit Prügelopfer K. zu der Sparte am Beetzsee, in der seine Ex-Partnerin und deren neuer Freund je einen Bungalow nutzen. K. soll die Hütten anzünden und tut, wie ihm geheißen. Beide Bungalows brennen, der Sachschaden liegt am Ende bei 10.000 Euro.

Anstiftung zum Feuerlegen am Bungalow der Ex

Damit nicht genug, soll K. sich bei der Polizei als Täter der Brandstiftung stellen, ohne ein Sterbenswörtchen darüber zu verlieren, das Steve S. ihn dazu angestiftet hat. Die Verletzungen im Gesicht soll er einem Dritten in die Schuhe schieben. So jedenfalls trägt es der Staatsanwalt im Gerichtssaal vor.

Die Aggressionen machen laut Anklage auch nicht Halt vor einem Mann, den der Angeklagte mutmaßlich mehrfach auf den Hinterkopf, mit der Faust ins Gesicht geschlagen, gewürgt, mit dem Kopf gegen die Seitenscheibe eines Autos gedrückt, mit dem Sicherheitsgurt noch einmal gewürgt und schließlich bedroht haben soll, ihn umzubringen. Angeblich weil der andere die Großmutter des Angeklagten terrorisiert hat.

Einem weiteren Mann, der im Laufe der nächsten Prozesstage als Zeuge gehört wird, droht der Angeklagte nach Überzeugung des Anklägers, dass er seinen Hund umbringen würde.

Lebensgefährliche Verletzungen

Um das zu verhindern, soll er der Polizei ein Lügenmärchen auftischen. Nämlich dass Steve S.’ Ex-Freundin und dessen Partner ihn gezwungen hätten, auf Steve S.’ Kosten ein teures Boxspringbett auf Ebay zu bestellen, um es dann aber für sich selbst zu nutzen.

Hinzu kommt, so die Anklage, dass Steve S. ein weiteres Opfer in seiner Wohnung ganz übel zurichtet. Der Mann erleidet durch wuchtige Schläge einen gebrochenen Kiefer und einen Rippenbruch mit der Folge, dass sich eine Rippe in die Lunge bohrt. Das Opfer kollabiert und muss lebensgefährlich verletzt wochenlang im Krankenhaus behandelt werden.

Die Liste geht weiter: Mutmaßlich faustet der Angeklagte einem ehemaligen Arbeitskollegen im Supermarkt ins Gesicht, beleidigt mehrere Bekannte und später auch fremde Polizeibeamte, die er zudem bedroht mit den Worten: „Wir schießen auch auf Polizisten.“

Der Angeklagte fährt laut Staatsanwalt betrunken und ohne Führerschein Auto, zeigt den Hitlergruß und lässt auf der Beleidigungsskala keine der unteren Schubladen ungeöffnet.

Was ist der Angeklagte für ein Mensch? Wer hat ihm was getan, dass er so viel Unheil stiftet? Die Antwort fällt nicht leicht, nicht nur, weil Steve S. sich nicht zu den Vorwürfen äußert. Deutlich wird immerhin, dass er die Schuld offenbar nicht auf andere schieben will.

In Brandenburg an der Havel geboren

Der in Brandenburg an der Havel geborene Angeklagte ist mit Geschwistern bei den berufstätigen Eltern auf einem Dorf in der Nähe aufgewachsen, hat eine schöne Kindheit, eine eher unauffällige Jugend und weiß seinen Bruder und seine Schwester noch immer auf seiner Seite. Der Vater ist Unternehmer, die Mutter Angestellte, beide schätzt der Zweitälteste.

Nach der 9. Klasse schließt er die Ausbildung zum Tischler ab, geht mit Gesellenbrief ein Jahr lang nach Wien, baut dort eine Zoohandlung aus, kommt zurück, macht den Schweißer- und den Gabelstaplerschein, geht bis 2020 ganz normal arbeiten.

Tiefpunkt nach Tod der Mutter

Über zwei negative Einschnitte berichtet der Angeklagte vor Gericht. Nach zwölf Jahren wechselvoller Beziehung trennen sich er und seine langjährige Partnerin. Die Mutter, an der er hängt, wird schwer krank und stirbt 2019, er begleitet sie bis zum Schluss. Danach trinkt er deutlich mehr Alkohol als vorher.

„Ich war an einem Tiefpunkt“, erklärt der kinderlose Mann, der mit einer neuen Partnerin frisch liiert ist und mit deren Bruder befreundet. Ansonsten arbeitet er auch in seiner Freizeit leidenschaftlich gern mit Holz, baut gern Terrassen, interessiert sich für Fußball und steht auf Familie. Nichts also, was die Hassausbrüche und Gewaltentgleisungen erklären könnte.

Weitere Prozesstage sind terminiert. Nach derzeitigem Stand will die Strafkammer am 11. März ihr Urteil sprechen.

Von Jürgen Lauterbach