Anna Brandl ist neue Schulsozialarbeiterin in Ziesar und Görzke

Ziesar

Mobbing, Streit und Lärm fordern Anna Brandl heraus. Die Brandenburgerin ist neue Schulsozialarbeiterin am Thomas-Müntzer-Schulzentrum in Ziesar und Görzke.

Helferin für Kinder und Jugemdliche

Sie ist Ansprechpartnerin für 400 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis siebzehn Jahren und hört zum ersten Mal Siebtklässlern zu, die über ihre Probleme reden. „Im Unterricht ist es zu laut. Es müsste mehr Ruhe herrschen, weil einige Schüler schreien. Außerdem ist die Pizza in der Cafeteria mit 2,50 Euro pro Stück zu teuer“, sagt Siebtklässlerin Marie.

Anna Brandl arbeitet den dritten Tag im Schulzentrum, sie ist dankbar für jeden Tipp. Bislang hatte die 37-Jährige wenig Kontakt zu Schülern, weil sie eher in Dienstberatungen saß. Mit jedem Gespräch lernt sie ihren neuen Arbeitsplatz besser kennen.

Ziesar kennt die Pädagogin noch nicht

Doch was will sie erreichen und wie sehen ihre Ziele aus? Die Pädagogin will die Wände in ihrem Büro mit Teenagern gestalten und den Entspannungsraum nebenan in den nächsten Wochen renovieren.

Weil sie Ziesar noch nicht kennt, möchte sie mit Schülern die Umgebung erkunden. „Hier ist es noch ein bisschen wie in einer anderen Welt. Ich bin aber bekannt für meine Neugier“, sagt sie der MAZ.

Tipps fürs Leben

Die Pädagogin betont, dass sie die Schüler beim Erwachsenwerden unterstützt und ihnen hilft, Herausforderungen mutig anzugehen. „Glaub an dich und richte deinen Blick auf das Unmögliche- wenn du dir die Latte hoch legst, macht es nichts, wenn du eine oder ein paar Handbreiten darunter landest. So erreichst du das höchste Maß des Möglichen“, kommentiert Brandl auf die Frage zu ihrer Lebenseinstellung.

Ihr ist eine offene, tolerante und bunte Gesellschaft wichtig, mit Verständnis für Herausforderungen. „Ich möchte die Schüler unterstützen mit Konflikten konstruktiv umzugehen, eine gewaltfreie, gemeinsame Sprache zu finden und so den von Leistungsdruck geprägten Schulalltag belastungsarm zu erleben“, sagt sie der MAZ.

Die Schüler sind gespannt, ob sie für Veränderungen sorgt. Anna Brandl ist beim Diakonischen Werk Potsdam-Mittelmark angestellt und arbeitet pro Woche 40 Stunden.

Leidenschaftliche Radfahrerin

In ihrer Freizeit fährt die Brandenburgerin gern mit dem Rad und legt dabei auch mal bis zu 46 Kilometer lange Strecken rund um den Beetzsee zurück. Nach Ziesar fährt sie aber nur mit dem Auto. „Leider gibt es auf dem Weg nach Ziesar keine gut ausgebauten Radwege, das ist schade, aber auch im PKW entspanne ich“, sagt Anna Brandl.

Dorothea Schaper leitet jetzt das Jugendzentrum in Ziesar. Quelle: André Großmann

Sie ist die Nachfolgerin von Dorothea Schaper, die seit dem 1. Oktober das Jugendzentrum in Ziesar leitet. Anna Brandl hat für den Rest des Jahres noch einen Wunsch. Sie hofft, dass die Schulen im Winter geöffnet bleiben. „Für alle Beteiligten wünsche ich mir den Präsenzunterricht und möglichst viel Normalität, denn nicht jeder hat die technische Ausstattung, um am Distanzunterricht teilzunehmen“, sagt sie.

Anna Brandl ist Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr in ihrem Büro in der Schulstraße 12. Fragen beantwortet sie per Mail an anna.brandl@dw-potsdammittelmark.de

Von André Großmann