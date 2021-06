Brandenburg/H

Annemarie Hupp ist erst seit Anfang Juni im Café Contact, aber schon mittendrin. Die Sommerferien stehen vor der Tür, das Haus plant ein sechswöchiges Ferienprogramm. Hupp freut sich schon darauf, den gerade ist es im Café Contact noch recht leer. Es muss sich erst wieder bei den Jugendlichen herumsprechen, dass die Corona-Pause vorbei ist.

Annemarie Hupp ist die neue Sozialarbeiterin im Café Contact. „Ich habe die Ausschreibung gesehen und war sofort schockverliebt“, sagt sie. Seit 11 Jahren wohnt sie bereits in Brandenburg an der Havel, ursprünglich kommt sie aus Kloster-Lehnin. Vor ihrer Arbeit im Café Contact hat sie mehr mit Kleinkindern gearbeitet.

Die 32-Jährige ist ausgebildete Erzieherin. Aber nach ein paar Jahren in der Kita hat sie schnell gemerkt, dass ihr noch etwas fehlt. Also studierte Annemarie Hupp soziale Arbeit in Potsdam. In ihrem Studium hat sie sich unter anderem auch mit systemischer Beratung beschäftigt. „Dabei liegt der Fokus nicht auf dem Problem. Es geht vielmehr darum der betroffenen Person dabei zu helfen selbst eine Lösung zu finden“, sagt Hupp. Wenn es Bedarf gibt, könne sie sich auch vorstellen solche Beratungen im Café Contact anzubieten.

Hupp glaubt, dass Kinder und Jugendliche besonders unter der Corona-Pandemie gelitten haben. Die Schule konnte den Kindern nicht mehr als sozialer Treffpunkt dienen und auch andere Freizeiteinrichtungen mussten schließen. Außerdem konnten sich Jugendliche auch nicht mehr untereinander treffen. „Dabei ist dreht sich in dem Alter alles um Freundschaften. Das ist der zentrale Lebensmittelpunkt“, weiß Hupp.

Mehr Nachhaltigkeit

Sie glaubt, dass Orte wie das Café Contact besonders für ältere Jugendliche ein wichtiger Ort sein kann. „Hier können sie sich nach der Schule mit Freunden treffen, zwischendurch essen oder Billard spielen. Und müssen nicht auf der Straße rumhängen“, sagt Hupp. Und falls sie etwas auf dem Herzen haben, ist das Contact-Team für sie da. Hupp erinnert sich an einen Gemeindepädagogen, der sie als Jugendliche sehr geprägt hat. „Der hat mit mir damals wie mit einer Erwachsenen geredet, da habe ich mich gesehen gefühlt“, sagt sie.

Das Thema Nachhaltigkeit liegt Hupp am Herzen. Sie würde gerne ein paar Upcycling-Workshops mit den Jugendlichen machen und sie ein bisschen mehr für Umwelt-Themen sensibilisieren. Es gäbe zwar einige Jugendliche, die sich auch bei Fridays for Future engagieren. Aber wenn sie sich den zugemüllten Packhof anschaue, sei da noch viel zu tun, sagt Hupp. „Da sollte man nicht mit der Moralkeule zu kommen, sondern die Jugendlich anders überzeugen“, sagt sie.

Neues Lernen

Aber es geht auch andersrum. Hupp freut sich auch darauf, selbst Neues von den Jugendlichen zu lernen. „Neulich war ein Mädchen hier, die hat die ganze Zeit mit einer App kommuniziert, die ich noch gar nicht kannte“, sagt sie. Hupp glaubt, dass man die Jugendlichen vor allem über die sozialen Netzwerke erreicht. Das Café Contact postet seine Angebote bereits auf Instagram und auf Facebook. „Ich könnte mir aber auch vorstellen ein Tiktok-Format mit den Jugendlichen zu entwickeln. Da passiert im Moment unheimlich viel“, sagt Hupp.

Von Lena Köpsell