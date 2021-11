Ansturm: 600 Brandenburger holen sich an der Regattastrecke ihre Corona-Impfung

Brandenburg/H

Hunderte Brandenburger stehen für ihre Corona-Impfung in der Warteschlange vor der Regattastrecke. Im Verwaltungsbeäude impfen sechs Ärzte pro Stunde bis zu 100 Besucher, zwei Stunden vor dem geplanten Ende sind alle 600 Impfungen vergeben.

Die Brandenburger stehen für ihre Corona-Impfung in der Warteschlange vor der Regattastrecke. Quelle: André Großmann

Impf-Turbo gestartet

„Wir starten den Impf-Turbo und wollen so die vierte Welle brechen. Unser Team gibt jetzt richtig Gas, denn die derzeitigen Angebote decken nicht die Nachfrage in der Bevölkerung. Die Menschen brauchen mehr Impfmöglichkeiten, bei der Erst-, Zweit- oder Drittimpfung. Das ist bislang unsere größte mobile Aktion, die ohne Termin startet“, sagt Andreas Griebel, Vorstand beim Deutschen Roten Kreuz (DRK).

Schutz vor schwerem Verlauf

Der Brandenburger Patrick Schwenk steht mit seinem Angestellten Dave für die erste Impfung an und sieht, wie Hunderte vor ihm warten.

Patrick (links) und Dave Schwenk stehen für ihre Corona-Impfung an. Quelle: André Großmann

„Wir lassen uns endlich impfen, es wird Zeit. Wir wollen wieder mehr Normalität erleben. Ich bin extra am Wochenende da, damit man sich ausruhen kann, falls Nebenwirkungen auftreten sollten. Ich habe zwar meine Bedenken, will aber auch keinen schweren Verlauf erleben und schütze mich deshalb“, sagt der 42-Jährige.

Stella Kahner lässt sich impfen, weil sie in der Altenpflege bei Percurana arbeitet. „Zuerst wollte ich nicht, jetzt hoffe ich aber, dass dadurch etwas Ruhe einkehrt. Dann muss ich privat endlich nicht mehr so oft zum Testzentrum und ich würde gern wieder freier reisen“, sagt die 20-Jährige.

An der Regattastrecke impfen Ärzte vom DRK-Team an diesem Wochenende Samstag und Sonntag von 9 bis 15 Uhr.

Andreas Griebel freut sich über die Nachfrage. „Bis Ende Dezember wollen wir in Brandenburg an der Havel und den umliegenden Gemeinden bis zu 4800 Menschen an verschiedenen Standorten impfen. Es wäre schön, wenn uns das gelingt“, sagt er.

Von André Großmann