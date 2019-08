Brandenburg an der Havel - Ansturm auf die Freilichtbühne: So beliebt ist der Kultursommer in Brandenburg

Unzählige Brandenburger pilgern derzeit zur Freilichtbühne auf dem Marienberg, wo der Kultursommer mit zwei Dutzend Veranstaltungen Premiere feiert. Auch die Veranstalter sind vom Ansturm überrascht.