Ansturm auf die Gulaschkanone in Göttin: So lecker ist die erste Erbsensuppe des Jahres

Göttin

Keine Stunde hat es gedauert und die erste Erbsensuppe des Jahres der Freiwilligen Feuerwehr Göttin war verteilt. „Leider mussten wir am Ende sogar rund 50 Leute wegschicken, da unsere 350 Portionen einfach zu wenig waren“, erklärte Wehrchef Bernd Karge später traurig.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Samstag hat die Göttiner Wehr den Frühling mit ihrer ersten Kochaktion eingeleitet. Aufgrund der Pandemie durfte nicht vor Ort gegessen werden, alle Leckermäulchen mussten sich die Erbsensuppe mit Töpfen nach Hause holen. Für das nächste Mal wollen die Göttiner Kameraden aber ihren dritten Kessel mit nutzen, um so alle ihre Stammkundinnen und -kunden bedienen zu können und keinen hungrig wegschicken zu müssen, versicherte Bernd Karge.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Göttin beseitigen nach dem Regen noch eine große Pfütze im Ort. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Göttin können eben nicht nur Brände löschen und andere Hilfeleistungen vollbringen. Das beweisen sie mit unterschiedlichsten Aktionen seit vielen Jahren. Dazu gehört seit gut zwanzig Jahren auch die gute Tradition, Erbsensuppe für den guten Zweck zu kochen.

Immer wieder holen sie sich für ihre Aktionen die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Schmerzke, um gemeinsam zu kochen und das eingenommene Geld zu spenden. Selbstverständlich nach Abzug der Unkosten, denn es muss ja regelmäßig für Nachschub gesorgt werden. „Das ist momentan besonders schwer, da bei uns bekanntermaßen viele Aktivitäten, mit denen wir uns auch teilweise finanzieren, wegbrechen“, so Bernd Karge.

Erlöse für die Kitas

Mit den Erlösen unterstützen die beiden Wehren unter anderen die Kitas ihrer Ortsteile. „Wenn wir Weihnachten gemeinsam öffentlich kochen dürfen, geht das Geld in diesem Jahr an die Kita in Schmerzke“, informierte Karge. Aber die größte Kochaktion, an die er sich in den zwanzig Jahren erinnert, war vor einigen Jahren der Auftritt vor dem Potsdamer Landtag beim Kampf um die Kreisfreiheit für Brandenburg an der Havel.

Am Samstag ging es bereits um 5.30 Uhr los. Die Gulaschkanone wurde herausgeholt und sicher platziert. Dann wurde angeheizt. Um 11.30 Uhr musste ja alles fertig sein. Für die erste Kochaktion des Jahres waren rund 350 Portionen geplant und die meisten waren bereits bestellt. Dieses Mal sorgten Michael Steinke und Jens Hönnicke dafür, dass es schmeckte. Die anderen Helfer bereiteten die warmen Bockwürste vor und bauten den Verkaufsstand auf.

Stammteam an der Gulaschkanone im Einsatz

Zum Stammteam der Gulaschkanone der Freiwilligen Feuerwehr Göttin gehören neben Michael Steinke und Jens Hönnicke auch noch Jürgen Nowak, Torsten Bernhardt und der Wehrchef selbst. „Das muss schon sein, denn einer ist immer unterwegs und wir müssen die Aktionen ja gut absichern können“ ,erklärt Jens Hönnicke, der sich gleich wieder ran macht, die dampfende Suppe umzurühren.

Und so ganz nebenbei haben die Kameraden am Samstag noch einen Einsatz gemacht. Während einer Wache an der Gulaschkanone hielt, rückten die anderen aus, um im Ort, neben der Bushaltestelle, eine riesige Pfütze zu entfernen, die den Verkehr in der Ortsdurchfahrt behinderte. Hier war mal wieder der Korb des Gullis total verstopft und verhinderte so den Abfluss des Regenwassers in die Kanalisation.

Von Rüdiger Böhme