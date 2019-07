Brandenburg/H

Größer, heller, viel mehr Auswahl. Die neue Fielmann-Filiale ist am Donnerstag in der Hauptstraße 23 eröffnet worden.

Mit 370 Quadratmetern Nutzfläche, davon 180 Quadratmeter Verkaufsfläche sind es nun gut 100 Quadratmeter mehr. Deshalb rutscht die Niederlassung in der Firmenhierarchie ziemlich nach oben, mit 3800 verschiedenen Modellen sind es nun 1000 mehr als vorher.

„Von den 160.000 Menschen in unserem Einzugsbereich ist jeder zweite ein Brillenträger. Im Schnitt wird alle drei Jahre eine neue Brille erworben. Von den 26.000 in Brandenburg an der Havel verkauften Brillen im Jahr geht die Hälfte über unseren Tisch“, sagt Regionaldirektorin Kerstin Neitzel.

Als hätten die meisten Kunden nur auf diesen Tag gewartet: Es war voll bei der Eröffnung der neuen Fielmann-Filiale. Selbst Niederlassungsleiter aus anderen Läden waren als Verstärkung gekommen.

Die alte Filiale sei dem Kundenansturm nicht mehr gewachsen gewesen, es gab Wartezeiten. Nun ist alles stufenlos auf einer Ebene, so dass man auch mit dem Rollator oder mit dem Kinderwagen in den Laden komme. Es gibt nun neun statt sieben Beratungsplätze, in vier weiteren Räumen sind Refraktions-Tests möglich, bislang waren es drei. Zwei der Zimmer können auch für die Kontaktlinsen-Anpassung genutzt werden. Stolz ist Kerstin Neitzel auf den Servicetresen direkt hinterm Eingang. Hier werden Kunden begrüßt und zu den Beratern geleitet, kleinere Reparaturen und Reinigungen ausgeführt. Der Kassentresen ist nun komplett separiert.

„Es war ein Glücksfall, dass Anika-Schuhe den Laden aufgegeben hat. Wir haben ihn von Grund auf neu eingerichtet, alle Leitungen ersetzt und nach unseren Vorstellungen möbliert. Aus dem alten Laden haben wir außer Unterlagen und Maschinen gar nichts mitgenommen.“ Bis Mittwochabend sei der Verkauf dort normal gelaufen, am Donnerstagfrüh am neuen Standort eröffnet. Mehr als 800.000 Euro habe das Unternehmen in die neue Filiale gesteckt. „Wir bekennen uns zur Innenstadt, würden hier nie in ein Einkaufszentrum am Stadtrand gehen und sind froh, dass wir sogar noch ein bisschen näher ans Zentrum um den Neustädtischen Markt herangerückt sind“, freut sich Kerstin Neitzel. Im ersten vollen Geschäftsjahr will sie in der neuen Filiale 14.150 Brillen verkaufen und einen Umsatz von 2,4 Millionen Euro erzielen. Pro Jahr zahlt die Filiale 704.000 Euro an Steuern und Abgaben.

In den ersten 26 Jahren des Bestehens in der Stadt waren es bereits 335.000 Brillen für 46,6 Millionen Euro.

Neitzels Team umfasst 29 Mitarbeiter, darunter zwei Augenoptikermeister, 19 Fachkräfte und acht Auszubildende.

Einige Räume sind für die Kunden bislang noch nicht zugänglich. Wahrscheinlich zu Beginn des neuen Jahres wird nämlich auch Hörgeräteakustik verkauft, alle namhaften Hersteller sind im Angebot. „Wir werden auch In-Ohr-Geräte zum Nulltarif anbieten können, also die kleinstmögliche Bauform auf Rezept oder Verordnung vom Hals-Nasen-Ohren-Arzt.“ Dazu muss Kerstin Neitzel erst Personal ausbilden und wird dafür auch noch ihr Team entsprechend aufstocken. Auch für die Hörgeräteakustik gelte, dass jede Reklamation anstandslos erledigt wird.

Von André Wirsing