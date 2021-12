Ziesar

Ein Nasenabstrich fühlt sich unangenehm an. Es kann brennen und kribbeln, die Augen tränen. Für Michaela Bollensdorf kein Problem. Der Weg zur Corona-Teststelle auf dem Burggelände von Ziesar gehört für die Görzkerin zur täglichen Routine, um für den nächsten Arbeitstag nach der 3G-Regel gewappnet zu sein. „Ich habe gerade meine zweite Spritze bekommen. Bis zu vollständigen Wirksamkeit der Impfung brauche ich den täglichen Testnachweis. Gut, dass es in Ziesar wieder eine Teststation gibt“, freut sich Michaela Bollensdorf. Das Ergebnis hat sie Minuten später per Mail auf dem Handy – negativ.

Täglich 200 Personen

Die Görzkerin gehört zu den rund 200 Personen, die sich täglich in Ziesar einem zertifizierten Antigen-Schnelltest unterziehen. Sogar sonntags von 14 bis 16 Uhr ist die Station geöffnet. „Damit kommen wir auch Arbeitnehmern entgegen, die am Montag getestet zum Dienst erscheinen müssen. Doch es kommen nicht nur Ungeimpfte zu uns. Andere wollen einfach auf Nummer Sicher gehen, weil sie zu den Enkeln fahren oder einen Krankenhausbesuch machen wollen“, sagte die im Amt Ziesar für das Sozialwesen zuständige Amtsleiterin Eva Friedrich der MAZ. Hinter der Aktion steckt diesmal keine Hilfsorganisation, sondern eine Privatinitiative von Kevin Kujat aus Wenzlow.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kevin Kujat hat das Burgcafé in Ziesar zu einer Corona-Teststation umfunktioniert. Rund 200 Besucher werden täglich einem Schnelltest unterzogen. Zu den Testhelfern gehört auch Paulina Selent. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Rettungssanitäter hat unter der Flagge seiner nebenberuflichen Brandschutzfirma das Burgcafé zu eine Teststelle umfunktioniert. Der Küchentresen dient als Rezeption mit Laptop, Spuckschutz und Hygienespender. Für die Besucher geht es durch einen mit Flatterband abgetrennten Wartebereich zu den Aufbauten um die Ecke, wo der Abstrich vorgenommen wird. Der Durchlauf funktioniert reibungslos. Niemand muss lange warten. „In der Regel sind die Leute online angemeldet. So lassen sich schon bei der Terminvergabe Staus vermeiden. Wer spontan kommt, muss einen Moment Geduld mitbringen“, erklärt Kujat. Die Online-Anmeldung funktioniert auch über die Internetseite des Amtes Ziesar.

3G am Arbeitsplatz

Die Teststelle ist in der Woche von 6 bis 9 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Nur sonnabends ist geschlossen. Die Einrichtung arbeitet im Auftrag des Gesundheitsamtes von Potsdam-Mittelmark. Auslöser war das am 24. November in Kraft getretene Infektionsschutzgesetz. Danach gilt die 3G-Regelung am Arbeitsplatz. „Wir wollten mit Ziesar eine Lücke in den Testmöglichkeiten schließen. Die nächsten Stationen sind erst wieder in Brandenburg und Bad Belzig“, so Kujat. Als die Genehmigung vom Gesundheitsamt kam, ging dank vieler Helfer alles ganz schnell. Schon am nächsten Morgen nahm die Teststation ihre Arbeit auf. „Das Amt Ziesar hat uns von Anfang an ganz toll unterstützt und die Räume zur Verfügung gestellt. Was uns ausbremsen kann, sind knapper werdende Schnelltests auf dem Markt. Masken und Schutzkleidung sind dagegen kein Problem“, berichtet Kujat.

Echtheit ist überprüfbar

Der Wenzlower ist privat mit etlichen tausend Euro in Vorleistung gegangen, um den Betrieb der Teststation sicherzustellen. Abgerechnet werden seine und die Leistungen der sich abwechselnden rund zehn Testhelfer über die Kassenärztliche Vereinigung. Am Donnerstag taten zum Beispiel Doris Neumann aus Wenzlow und Paulina Selent aus Brandenburg ihren Dienst. Wer zum sogenannten Bürgertest kommt, erhält das Ergebnis nach 15 Minuten als Mail auf sein Handy. Auch ein schriftlicher Ausdruck vor Ort ist möglich. Über einen QR-Code kann die Echtheit des 24 Stunden gültigen Zertifikats überprüft werden. In gut einer Woche wurden nur zwei positive Fälle nachgewiesen. Mit dem benachbarten Amt Wusterwitz laufen erste Gespräche über eine Ausweitung der Dienstleistung. Allerdings werden noch Testhelfer gesucht, die von Kujat geschult werden.

Von Frank Bürstenbinder