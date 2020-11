Brandenburg/H

Wer Christian Stockmann zuhört, könnte meinen, Deutschland befinde sich auf dem direkten Weg in die Diktatur. „Wir kriegen unsere Freiheit erst wieder zurück, wenn wir sie uns auf der Straße erkämpfen“, ruft der evangelikale Pastor aus Berlin am Montag in die Menge und erntet dafür Applaus. Stockmann ist einer der führenden Köpfe des Netzwerkes „Christen im Widerstand“, einer evangelikalen Bewegung, die in den vergangenen Monaten Stimmung gegen die Corona-Maßnahmen gemacht hat.

Etwa 200 Menschen haben sich am Montagabend auf dem Neustädtischen Markt in Brandenburg an der Havel versammelt. Es ist der dritte Montag in Folge, dass sich die Gegner der Corona-Politik in der Havelstadt versammeln. Das Publikum ist äußerst heterogen, um nicht zu sagen widersprüchlich zusammengesetzt. Familien mit Kinderwagen, Rentner und Männer in Arbeitskleidung stehen neben Verschwörungsgläubigen und bekannten Rechtsextremen, wie dem NPD-Mann Franz Poppendieck Aus den Boxen ertönt „Sag mir, wo die Blumen sind“, gesungen vom Liedermacher Hannes Wader, der linken Ikone der Bundesrepublik der 1970er Jahre. Manche haben rote Luftballons in Herzform dabei, andere tragen Kerzen in den Händen.

Anzeige

Heterogene Mischung auf der Corona-Demo

Was die bundesweiten Anti-Corona-Proteste der vergangenen Monate zu einem besonderen Phänomen macht, egal ob in Berlin, Leipzig, Frankfurt oder wie am Montagen in Brandenburg an der Havel ist die Vielfalt ihrer Teilnehmer. Hier Neonazis neben der Oma von nebenan. Sie alle eint der Glaube an die heraufziehende Corona-Diktatur. Eine Frau sagt der Bundestag wolle am Mittwoch ein „Ermächtigungsgesetz“ erlassen. Dabei wird nach mehr als acht Monaten Jahr Pandemie erstmals das Parlament in die Corona-Gesetzgebung eingebunden.

„Die Zeit der Knechtschaft ist vorbei“ – der evangelikale Prediger Christian Stockmann spielte am Montag vor den Teilnehmern der Anti-Corona-Demo. Quelle: Rüdiger Böhme

Auf der anderen Seite der Straße, auf dem Katharinenkirchplatz haben sich etwa 30 Menschen zu einer Gegenkundgebung versammelt. Auf Transparenten fordern sie Solidarität mit den Betroffenen der Corona-Pandemie, statt unhaltbarer Schuldzuweisungen. Ein Sprecher der Gruppe sagte, es sei wichtig, kritisch gegenüber den Freiheitseinschränkungen zu sein, man dürfe jedoch „nicht mit Neonazis, Rechtsextremen, Antisemiten und Verschwörungstheoretikern gemeinsame Sache machen“.

Polizei kontrolliert Einhaltung der Auflagen „mit Augenmaß“

Vincent Bartolein ist Kreisgeschäftsführer der Brandenburger Grünen und steht am Montag auf der Gegenkundgebung. „Unsere Demokratie lebt durch einen sachlichen Diskurs und die Debatte“, sagt er, „wenn Menschen mit den aktuellen Maßnahmen nicht einverstanden sind, haben sie das Recht zu demonstrieren.“ Dabei müssten sich die Teilnehmer an die Infektionsschutzbestimmungen gehalten werden. „Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Ordnungsamt und Polizei konsequent eingreifen“, so Bartolein.

Lesen Sie auch: „Eltern stehen auf“: Kuscheltierprotest mit Neonazi in Potsdam

Die Staatsmacht hält sich trotz zahlreicher Verstöße gegen die geltenden Hygieneauflagen bei der Kundgebung im Hintergrund und weist nur vereinzelt auf die Einhaltung der Auflagen hin. Man habe „mit Augenmaß und in ständiger Abwägung der Gewährleistung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit“, die Einhaltung der Auflagen kontrolliert, erklärt Pressesprecher der Polizeidirektion West, Heiko Schmidt, gegenüber der MAZ.

Eine Festnahme am Rande der Gegenkundgebung

Christian Stockmann stimmt später ein Lied an, in dem er zu sanften Keyboardklängen singt: „ Deutschland, geliebtes Deutschland, die Zeit der Knechtschaft ist vorbei.“ Der Unterdrücker, das ist für ihn der Staat, der heute mit einem Großaufgebot Polizei präsent ist und die Durchführung der Kundgebung absichert. Auch am kommenden Montag wollen sich die Corona-Leugner in Brandenburg an der Havel treffen.

Als sich der Demonstrationszug gegen 19.40 Uhr in Bewegung setzt, muss die Polizei doch noch eingreifen: Ein 18-jähriger Gegendemonstrant durchbrach eine Polizeikette und setzte sich auf die Fahrbahn, offenbar mit dem Ziel, den Zug zu blockieren. Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam. Der 18-Jährige wehrte sich laut Polizei mit Tritten gegen seine Festnahme und verletzte dabei einen Polizisten leicht. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Widerstandes und entließen den Mann nach Beendigung der Maßnahmen.

Von Feliks Todtmann