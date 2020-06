Anu Werdin ist die beste Abiturientin in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Mit der Traumnote 1,0 hat Anu Werdin ihr Abitur am Von-Saldern-Gymnasium bestanden. Sie holte 887 von 900 Punkten und ist die beste Abiturientin der Havelstadt.

Strategie beim Lernen

Das Lernen fällt der 18-Jährigen leicht, denn sie hat eine Strategie zum Erfolg.„Ich fasse den Stoff der letzten Jahre oder Semester auf das Nötigste zusammen. So erhalte ich einen Überblick und verliere die Motivation nicht. Es hilft generell, die Sachen nochmal aufzuschreiben, dann sich selbst, anderen Leuten und Familienmitgliedern zu erklären. Wichtig ist, sich vom Prüfungsstress nicht verrückt machen zu lassen“, sagt Anu Werdin.

Anzeige

Zwischenzeitlich hatte sie Zweifel, den Notenschnitt 1,0 zu erreichen. Ihre größte Herausforderung während des Abiturs waren die Sporttheorie und Badminton, auch der Unterrichtsausfall in der Corona-Krise hat ihren Schulalltag in den letzten Monaten verändert.

Weitere MAZ+ Artikel

Ungewissheit im Schulalltag

„Die größte Schwierigkeit für die meisten Schüler war die Ungewissheit, wie es nun weitergeht. Lange stand nicht fest, wann beziehungsweise wie wir das Abitur schreiben werden“, sagt die Groß Kreutzerin. Sie verliert ihre Konzentration nicht, setzt sich weiter neue Ziele und belohnt sich. „Ich hätte nicht damit gerechnet, einmal die beste Abiturientin der Havelstadt zu sein. Umso mehr freue ich mich über mein Ergebnis“, sagt sie.

Radtour und neue Pläne

Doch wie geht es jetzt in ihrem Leben weiter? Aktuell macht Anu Werdin eine Radtour nach Rügen und denkt über ihre Studiengänge nach. „Ich bin gerade noch dabei, mich zu orientieren. Vielleicht gehe ich nach Berlin, weil die Stadt viele Möglichkeiten bietet“, sagt die beste Abiturientin. Bis Ende Juli will sie sich entscheiden, damit sie noch Zeit für ihre Bewerbungen hat.

Fan der französischen Sprache

Mathematik, Philosophie und Sprachen faszinieren sie ebenso wie die Vielfalt der französischen Sprache. „Daran sind meine drei Austauschmonate in der neunten Klasse schuld. Damals war ich drei Monate in La Roche-sur-Yon, eine Stadt in der Nähe von Nantes. Seitdem habe ich fast täglich Kontakt mit meiner Austauschschülerin“, kommentiert Anu Werdin.

Klavier, Romane und Entspannung

Die Groß Kreutzerin hat viele Interessen. Sie spielt Klavier, nimmt hierfür Privatunterricht am Altstädtischen Markt und liest Fantasy- und Science-Fiction-Romane der Autoren Trudi Canavan und Andreas Eschbach.

Entspannung findet sie sowohl in der Natur, als auch bei Radtouren und Wanderungen. „Ich genieße es, allein oder mit Freunden auf die Felder zu gehen, unter anderem in Götz und Gollwitz“, sagt die 18-Jährige.

Mit dem Zug durch Europa

Dann spricht sie über ein Ziel in ihrem Leben. „Ich möchte glücklich sein, bei dem, was ich mache. Ein erster Traum wäre es, ein Jahr lang durch Europa zu reisen und verschiedene Kulturen kennenzulernen. Das möchte ich so bald wie möglich machen“, sagt die 18-Jährige.

Anu Werdin plant deshalb eine Reise per Interrail. Dabei können junge Menschen, die bis 27 Jahre alt sind mit ihrem Zugticket für einen Pauschalpreis durch mehr als 30 europäische Länder fahren. „Mich würden besonders Städte wie Paris und Istanbul reizen“, sagt Anu Werdin.

Die beste Abiturientin des Schuljahres 2019/2020 hat keine Angst vor Herausforderungen und begegnet neuen Dingen mit Hoffnung und Zuversicht. „Mein Lebensmotto würde ich spontan mit Optimismus als Abwehrhaltung beschreiben“, sagt sie und lächelt.

Von André Großmann