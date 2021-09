Brandenburg/H

Mit Vorwürfen zu Verstößen gegen Naturschutzbestimmungen und die Bauordnung auseinandersetzen muss sich der Betreiber des Camping und Ferienpark am Plauer See Rolf Fuchs.

Anzeige von Dauercamper

Laut einer Anzeige eines langjährigen Dauercampers (Name ist der Redaktion bekannt) soll Fuchs im Oktober und November des Vorjahres Eichen und Kiefern abgeholzt haben. Zudem seien große Schilfflächen am Weg zum FKK-Strand um den Jahreswechsel herum gemäht worden sein. „Kiefern, Birken, Eichen wurden Ende 2020/Anfang 2021 auf dem gesamten Gelände abgeholzt und großflächig beschnitten um neue Stellflächen für Camper und Dauercamper zu errichten“, heißt es wörtlich in der Anzeige an die Naturschutzbehörde. Das Schreiben liegt der MAZ vor.

Streit um Kündigung

Offensichtlich ist im Camping- und Ferienpark viel gerodet und gemäht worden. Quelle: André Wirsing

Beigefügt sind Fotos und Videos, die den derzeitigen Zustand illustrieren. Fuchs sieht in der Anzeige einen Vergeltungsfeldzug: „Ich kann mir denken, wer die Anzeige gestellt hat. Dem Mann habe ich aus verschiedenen Gründen seinen Stellplatz gekündigt, jetzt hat er mich aus Rache angezeigt. Er wollte mich damit auch erpressen, doch die Vorwürfe sind haltlos.“

Viele verschiedene Nutzungen

Fuchs führt als Betreiber die Target Invest GmbH & Co. KG, die nach eigenen Angaben zwischen 2005 und 2007 mit einem Millionenaufwand das Ferienparadies hergerichtet und umgestaltet hat. Laut Webseite des Ferienparks gibt es 1000 Quadratmeter Zeltwiese, sieben Bungalows, 20 Stellplätze für Wohnwagen und Wohnmobile sowie 16 Plätze für große Zelte und Zelthotels.

Rolf Fuchs leitet den Camping- und Ferienpark Plauer See. Quelle: Heike Schulze

Prüfen auf Standsicherheit

Als Hausherr sei er verpflichtet, im Herbst alle Bäume auf Standsicherheit zu prüfen, schließlich habe er Verkehrssicherungspflichten. Dann müsse man entscheiden. „Aber ich bin doch nicht bescheuert und fälle einfach drauflos. Es ist auch dummes Zeugs, wenn behauptet wird, ich würde Schilf mähen. Wir mähen Gras, maximal bis an den Schilfgürtel heran.“

Aufwendige Recherche fürs Amt

Offensichtlich ist im Camping- und Ferienpark viel gerodet und gemäht worden. Quelle: André Wirsing

Im Rathaus nimmt man den Vorgang ernst. „Die jüngste Anzeige ist uns bekannt, wir haben schon mehrere Hinweise“, sagt Kirstin Ohme von der Naturschutzbehörde. Weil es aber offensichtlich mehrere Vorwürfe gegen Fuchs und seine Gesellschaft gibt, ist das Bauordnungsamt federführend mit dem Fall befasst.

„Bei der Frage, ob und in welchem Umfang baurechtswidrige Zustände vorliegen, bedarf es zunächst entsprechender aktueller Sachverhaltsermittlungen, die sich wegen der Größe des Platzes, der Vielzahl der Parzellen sowie des diffusen Nutzerkreises als aufwendig gestalten“, sagt Fachgruppenleiter René Schütze.

Mehrere Verfahren eingeleitet

Die untere Bauaufsichtsbehörde habe in diesem Zusammenhang bereits mehrere Verfahren eingeleitet, unter anderem zu ungenehmigten Nutzungsänderungen. „Angekündigt ist zudem eine umfassende Ortsbesichtigung des gesamten Platzes im Beisein des Betreibers und seines Bevollmächtigten. Dabei soll ein Abgleich zwischen dem Inhalt der seinerzeit erteilten Baugenehmigung für die Nutzung und bauliche Gestaltung und den tatsächlichen Zuständen vor Ort erfolgen.“

Im Notfall Abriss von Anlagen

Im Falle von Abweichungen zwischen dem genehmigten Soll-Zustand und dem tatsächlichen Ist-Zustand würden in einem weiteren Schritt ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Herstellung baurechtmäßiger Zustände geprüft und notfalls verfügt. Diese könnten den Rückbau ungenehmigter baulicher Anlagen sowie weitere Nutzungsuntersagungen zur Folge haben. „Den damit für die Verwaltung beziehungsweise die Allgemeinheit verbundenen Aufwand haben die betreffenden Bauherren und Nutzer über entsprechende Verwaltungsgebühren zu tragen. Daneben behält sich die untere Bauaufsichtsbehörde die Verhängung von Bußgeldern vor.“

Ungewöhnlich klare Antworten

Normalerweise äußert sich die Verwaltung gar nicht oder nur sehr vorsichtig unter Verweis auf laufende oder schwebende Verfahren. Offensichtlich ist aber bereits bekannt, dass es tatsächlich Verstöße gegen geltendes Recht im Campingpark gibt, deshalb die ungewöhnlich klaren Antworten.

