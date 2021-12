Wenzlow

Die Baugenehmigung für den Neubau einer sogenannten Grünbrücke über die Autobahn südlich von Wenzlow ist da. Das hat Cornelia Mitschka von der Autobahn GmbH des Bundes der MAZ mitgeteilt. Danach werden im neuen Jahr die bauvorbereitenden Maßnahmen auf beiden Seiten der A 2 beginnen. „Die Hauptbaumaßnahmen folgen 2023“, so Mitschka. Dem Baurecht war ein Planfeststellungsverfahren für das mehrere Millionen Euro teure Vorhaben vorausgegangen. Das Bauwerk soll durch die Autobahn zerschnittene Lebensräume wieder miteinander verbinden. Das betrifft insbesondere die Forstflächen der Wenzlower Heide nördlich und südlich der sechsstreifigen A 2, die 1936 durch die damalige Reichsautobahn zerschnitten wurden.

Über Autobahn und Landesstraße

In diesem Bereich treffen verschiedene geschützte Landschaftsbereiche aufeinander. So das Landschaftsschutzgebiet „Hoher Fläming – Belziger Landschaftswiesen“, das südlich an die Autobahn grenzt, sowie zwei FFH-Gebiete um den Unterlauf des Verlorenwasserbachs und des Briesener Bachs. Eine bauliche Besonderheit unterscheidet diese Grünbrücke von ähnlichen Projekten im Land. Die von Grüningen nach Glienecke führende Landesstraße 93 wird gleich mit überspannt. Und zwar dort, wo sich Autobahn und Landesstraße am nächsten kommen. Deshalb wird es die Brücke samt beidseitigen Rampen auf die beachtliche Länge von 180 Metern bringen. Die Autobahn GmbH des Bundes hat in diesem Jahr die Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen durch die Länder abgelöst.

Von Frank Bürstenbinder