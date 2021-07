Arbeiten und Wohnen: Brandenburg an der Havel bleibt attraktiver Standort

Brandenburg/H

Die Stadt Brandenburg an der Havel bleibt ein attraktives regionales Arbeitszentrum sowie ein guter Wohnstandort. Zu dieser Einschätzung kommt der international tätige Dienstleister für die Immobilienwirtschaft Wüest Partner in seiner Studie „Ostdeutsche Wohnungsmärkte 2021“.

Untersucht wurden Kennzahlen wie Demografie, Wohnungsbau, Kaufpreise, Mieten, Wohnkostenbelastungen sowie auch Renditen für Investoren.

Sanfter Zuwachs der Bevölkerung

Demnach hat die Havelstadt seit 2015 einen Bevölkerungszuwachs von 1,6 Prozent erfahren, in jedem der 39.294 Haushalte wohnen durchschnittlich 1,84 Personen. Die Zahl der Einpendler übersteigt die Zahl der nach Berlin, Potsdam oder Magdeburg zur Arbeit Fahrenden um 2408.

21 Prozent Einkommen für Wohnkosten

Im Durchschnitt geben die Brandenburger 20,9 Prozent des Haushaltseinkommens für Wohnkosten aus, in ganz Ostdeutschland sind es 22,8 Prozent, in Berlin 38,9 Prozent. Dafür liegt die Kaufkraft in der Havelstadt mit 84,9 gegenüber 88,8 Prozent im ganzen Osten – gemessen am bundesweiten Durchschnitt – auch etwas niedriger.

Hohe Eigentumsquote

Die Eigentumsquote liegt bei 24,2 Prozent, das ist deutlich höher als im Durchschnitt der Ost-Städte mit 16,4 Prozent. Wohnungs- und Immobilieninvestoren interessieren allerdings andere Kennzahlen: So liegt der durchschnittliche Mietpreis in der Havelstadt 2020 bei 6,36 Euro/Quadratmeter, im Neubau sind es 8,03 und im Bestandsbau 6,06 Euro.

Neubau von großen Wohnungen

„In Großstädten werden vermehrt Mehrfamilienhäuser gebaut, deren Wohnungen eine vergleichsweise kleine Wohnfläche haben. Die durchschnittliche Wohnfläche in Neubauten ist umgekehrt proportional zum Mietpreisniveau der Standorte: Während in Berlin, Potsdam und Rostock die Wohnfläche (70–80 Quadratmeter) am kleinsten ist, beträgt sie in Plauen und Brandenburg an der Havel zirka 130 Quadratmeter“, schreiben die Verfasser der Studie. Das gelte für Neubauten.

Niedrige Verkaufspreise

Bestehende Mehrfamilienhäuser werden durchschnittlich für 1124 Euro je Quadratmeter verkauft, 22 davon waren im Vorjahr auf dem Markt. Im ostdeutschen Durchschnitt werden Quadratmeterpreise von 1664 Euro gezahlt, da ist Brandenburg an der Havel faktisch ein Schnäppchenparadies.

Sichere Geldanlage

Dennoch gilt die Stadt als „sichere Geldanlage“: Es lassen sich durchschnittliche Rendite von 5,9 Prozent erzielen – die Bandbreite reicht von 2,5 bis 8,4 Prozent. Damit spielt Brandenburg an der Havel in einer Liga mit Magdeburg, Halle (Saale), Chemnitz oder Greifswald, die alle zwischen fünf und sechs Prozent Durchschnittsrendite liegen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Potsdam, Dresden, Berlin oder Leipzig werden zwar ungleich höhere Preise erzielt, doch liegen dort die Margen bei weniger als vier Prozent. Cottbus, Frankfurt (Oder), Neubrandenburg oder Gera versprechen zwar höhere Gewinne, doch ist dort das Risiko für die Kapitalanleger sehr viel höher.

Von André Wirsing