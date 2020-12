Gräben

Im Pflegeheim Dahlen des Arbeitersamariterbundes Brandenburg an der Havel (ASB) mit ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Nach Angaben von ASB-Geschäftsführerin Karina Knoppe gibt es mittlerweile elf Fälle. Positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden fünf Bewohner und sechs Mitarbeiter. In der Einrichtung in Gräben bei Ziesar leben 68 Bewohner und sind über 60 Angestellte beschäftigt.

Ausgegangen sei der Ausbruch von einer Bewohnerin, die am 9. Dezember aus einem Krankenhaus zurückgekommen sei, berichtet Karina Knoppe. Der dort erfolgte Test war zunächst negativ. Als es der Frau in Dahlen wieder schlechter ging, kam sie nach nur einem Tag zurück ins Krankenhaus. Dort wurde die Rentnerin erneut getestet und diesmal war der Test positiv.

Anzeige

21 Mal die Corona-Hotline angewählt

„Wir haben noch am gleichen Abend damit begonnen, alle Mitarbeiter und Bewohner mit Antikörper-Schnelltests zu testen“, sagt die Geschäftsführerin. Das habe gezeigt, dass sich zwei weitere Bewohner und zwei Mitarbeiter mit Corona infiziert hätten. „Wir haben umgehend das Gesundheitsamt informiert, das dann PCR-Tests für alle Bewohner und Mitarbeiter anordnete.“ Dazu rückte am Montag das mobile Testteam des Landkreises an. Der PCR-Test gilt als zuverlässiger als ein Schnelltest. „Dabei kam dann leider heraus, dass sich weitere zwei Bewohner und ein Mitarbeiter noch infiziert hatten.“

Musiker des Landespolizeiorchesters Brandenburg gaben am 10. Juni ein Konzert für die Bewohner und Mitarbeiter des Altenpflegeheimes Dahlen - unter Corona-Bedingungen. Quelle: privat

Kritik äußert Karina Knoppe an der Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark. „Wir haben die Ergebnisse der Tests erst durch eigene Recherche und hartnäckiges Nachfragen am Mittwochnachmittag erfahren.“ Die Zeit zwischen den Tests am Montag und Ergebnisbekanntgabe sei sehr lange gewesen. „In der Zeit kam es zu einer weiteren Durchmischung.“ Am Mittwoch habe die Hausleitung 21 Mal vergeblich die Corona-Hotline des Landkreises angerufen, um die Ergebnisse zu erfahren.

Knoppe : „Es war extremst mühsam“

„Wir wurden immer wieder weiterverwiesen.“ Auch Mails blieben unbeantwortet oder die Adressaten verwiesen auf ihre Nichtzuständigkeit. „Das war extremst mühsam, die Informationen einzuholen. Wir mussten beharrlichst darauf bestehen. Die Zusammenarbeit hätten wir uns flüssiger und zeitnaher gewünscht. Irgendwann haben wir uns endlich Gehör verschafft. Es war ein Wirrwarr. Es war erschwerend und enttäuschend.“ Weil die Behörden keine Mitteilung machten, „dachten wir schon, dass es keine weiteren Fälle gibt. Dann hören wir schließlich, dass es doch weitere Fälle gibt. Das ist schon niederschmetternd und lässt verzweifeln.“

Dennoch signalisiert der ASB Verständnis: „Das liegt wohl auch an den personellen Engpässen im Gesundheitsamt, die Behörden sind auch am Rande ihrer Kapazitäten“, sagt die ASB-Geschäftsführerin. Sie kritisiert aber deutlich, „dass in einem solch sensiblen Bereich wie einem Pflegeheim der Informationen schneller fließen müssen“.

Krisenstab seit Frühjahr

Der ASB trommelte sofort den eigenen Krisenstab zusammen, verhängte ein Besucherverbot und isolierte alle betroffenen Bewohner auf der betroffenen Abteilung. Die Mitarbeiter gingen in häusliche Quarantäne. „Die Bewohner sind bisher glücklicherweise symptomfrei, aber das kann sich auch stündlich ändern. Die Mitarbeiter haben Erkältungssymptome, Erschöpfung und Beeinträchtigung des Geruchs- und Geschmackssinns.“

Die Situation sei sehr schwierig. „Die personellen Ressourcen sind an ihrer Grenze“, sagt Karina Knoppe. „Die Mitarbeiter haben sowohl mit Angst zu kämpfen um die ihnen anvertrauten Menschen als auch um sich. Wir haben um unsere Bewohner Angst als auch um die eigenen Mitarbeiter, aber wir stellen uns der Herausforderung.“ Der Krisenstab sei bereits im Frühjahr gegründet worden. „Wir versuchen, die Ruhe zu bewahren und tun alles Menschenmögliche, um durch die Krise zu kommen. Wir versuchen, Mitarbeiter zu bekommen, die die Pflege unterstützen. Aber auf dem Arbeitsmarkt sind Pflegekräfte einfach nicht vorhanden.“

Bisher gab es in den Einrichtungen des ASB Ortsverbandes Brandenburg mit Sitz in der Rosa-Luxemburg-Allee keinen Corona-Fall. Zu dem Unternehmen mit 214 Beschäftigten gehören zwei Kitas, drei Wohnstätten für behinderte Menschen, ein ambulanter Pflegedienst in Brandenburg und ein Fahrdienst. Karina Knoppe ist seit 2019 die Geschäftsführerin.

Von Marion von Imhoff