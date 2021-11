Brandenburg an der Havel - Asklepios: Neue Streikwelle mit Demo in Brandenburg an der Havel gestartet

Sie streiken wieder: Am Montag haben die Beschäftigten der drei Klinikstandorte des privaten Asklepios-Konzerns erneut ihre Arbeit niedergelegt. Am Dienstag treffen sich die Klinikführung und Gewerkschaft zu neuen Tarifgesprächen.