Brandenburg/H

Im Januar haben die Arbeitsagentur und das Jobcenter in Brandenburg an der Havel 3000 arbeitslose Menschen registriert. 60 Prozent davon sind Männer, 40 Prozent Frauen.

Die Zahl 3000 bedeutet eine Zunahme um 150 Menschen im Vergleich zum Dezember 2020. Das entspricht einer Steigerung innerhalb der Zeitspanne von einem Monat um 5,3 Prozent. Verglichen mit dem Januar vor einem Jahr melden die Behörden aktuell 45 Arbeitslose mehr.

Die Arbeitslosenzahl und die Quote sind in der Stadt das zweite Mal in Folge gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt in diesem Monat in Brandenburg an der Havel bei 8,1 Prozent.

Nur wenig höher als vor der Corona-Pandemie

Im Dezember 2020 hatte die Arbeitsagentur 7,7 Prozent gemeldet, im November 7,5 Prozent. Diese Quoten liegen alle nur sehr geringfügig über den vor einem Jahr und somit vor Corona übermittelten Daten.

Die Arbeitslosenzahl hat sich in diesem Januar in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich entwickelt. Die Spanne der Veränderungen reicht nach Behördenangaben von minus 5 Prozent bei Ausländern bis zu plus 9 Prozent in der Gruppe der 15- bis unter 25-Jährigen.

Aus Sicht der Behörden ist ein Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Region im Monat Januar „saisonüblich“.

Weniger konjunkturelle Kurzarbeit

„Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf saisonale Effekte zurückzuführen”, erklärt Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam. Zu keinem anderen Zeitpunkt melden sich nach seinen Worten so viele Menschen aus Erwerbstätigkeit arbeitslos wie in der Zeit des Jahreswechsels.

Die Zahl der Betriebe in der Stadt, die konjunkturelle Kurzarbeit angemeldet haben, ist im Januar erneut gesunken. Die Arbeitsagentur meldet 61 Anmeldungen für 399 Frauen und Männer.

Im Dezember waren es fast doppelt so viele gewesen, nämlich 108 Kurzarbeit-Anmeldungen für 782 Beschäftigte. Als die Corona-Pandemie im März 2020 erstmals auf dem Arbeitsmarkt ankam, waren es 217 Anmeldungen von Kurzarbeit für damals 3657 Arbeitskräfte gewesen.

Gut 700 Arbeitsstellen im Bestand

In diesem Januar haben Arbeitsagentur und Jobcenter 714 Arbeitsstellen als gemeldeten Bestand. Arbeitgeber hätten in diesem Monat gut hundert neue Arbeitsstellen gemeldet. Allerdings haben sie zugleich fast 140 Stellen abgemeldet.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit Hartz-IV-Bezug ist in Brandenburg an der Havel den Angaben zufolge das achte Mal in Folge gesunken. 4438 Bedarfsgemeinschaften zählt das Jobcenter, rund fünf Prozent weniger als vor einem Jahr.

Von Jürgen Lauterbach